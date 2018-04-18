Двигатель самолета Southwest Airlines взорвался в воздухе, погиб пассажир
Пассажирский самолет Boeing 737−700 выполнял рейс из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в Даллас. На борту находились 144 пассажира и 5 членов экипажа. Внезапно люди услышали звук, напоминающий взрыв, и лайнер начал резко снижаться. В салоне наступила паника, усиливающаяся по мере того, как пассажиры замечали, что именно произошло. После взрыва двигателя с левой стороны были повреждены крыло и фюзеляж, а осколком был пробит иллюминатор. Пассажирку, сидящую рядом с окном, начало вытягивать наружу. Соседи и бортпроводники смогли втащить ее обратно, а затем около получаса делали ей массаж сердца и искусственное дыхание. При этом один из пассажиров не менее 20 минут прикрывал пробитый иллюминатор спиной.
По словам специалистов, взрыв двигателя и разгерметизация одновременно случаются редко, но пилоты успешно справились с испытанием. Отмечается, что особая заслуга в этом принадлежит Тамми Джо Шультс (Tammie Jo Shults), бывшей летчице ВМС США.
Лайнер совершил экстренную посадку в Филадельфии. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где она скончалась. Ее личность установлена: погибшей оказалась 43-летняя мать двоих детей Дженнифер Риордан (Jennifer Riordan) из Нью-Мексико. Еще семерым пассажирам потребовалась медицинская помощь, но состояние их здоровья опасений не вызывает.
Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Известно, что Southwest Airlines эксплуатировала это воздушное судно в течение 17 лет. Гибель пассажира стала первой в американской авиационной сфере с 2009 года, а для Southwest Airlines — первой за все 50 лет ее истории. А взрыв двигателя американского авиалайнера в последний раз приводил к гибели человека в 1996 году.