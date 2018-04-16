  • Леопард сорвал скальп с немецкого туриста в Намибии
    Фото: Михаил Туркеев
  • Леопард сорвал скальп с немецкого туриста в Намибии
    Леопард в национальном парке в Намибии. Фото: Natalie Lamm
  • Леопард сорвал скальп с немецкого туриста в Намибии
    Национальный парк Серенгети, Танзания. Фото: Сергей Заводовский
Происшествия

Леопард сорвал скальп с немецкого туриста в Намибии

Мужчина выжил, но сумеет ли он полностью восстановиться — неизвестно.
National Geographic Россия
16 апреля 2018 в 16:43
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Инцидент произошел 12 апреля на территории национального парка Намиб-Науклуфт.

Харди Шпекер и Петра Виндмайсеры, семейная пара из Германии, путешествовавшие по Намибии на протяжении двух недель, решили заночевать в фургоне в каньоне Куйсеб у одноименной реки. В районе часа ночи, когда 61-летний мужчина высунулся из машины, чтобы закрыть окно, сбоку выпрыгнул леопард и вцепился ему в голову.

Хищник пытался вытащить мужчину наружу, в то время как Петра Виндмайсер тянула его за ноги обратно в машину. Борьба продолжалась несколько минут. В конце концов жертве удалось ткнуть пальцем леопарду в глаз, после чего тот ослабил хватку и женщина сумела затащить мужа в салон.

Сразу отправиться в больницу люди не смогли: леопард оставался снаружи, не реагируя на громкие крики и яркий свет. Помощь прибыла лишь в 7 утра, когда поблизости появились местные фермеры, которым удалось прогнать хищника.
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Следы крови на фургоне Виндмайсеров (фото: Namibian.com)

Харди Шпекер был отправлен в больницу в критическом состоянии. Леопард сорвал с него скальп, изодрал руки вместе с плечевым поясом, оставил рану на горле. Мужчина перенес операцию и сейчас ждет возможности улететь в Германию для дальнейшего лечения.

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