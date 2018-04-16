Леопард сорвал скальп с немецкого туриста в Намибии
Инцидент произошел 12 апреля на территории национального парка Намиб-Науклуфт.
Харди Шпекер и Петра Виндмайсеры, семейная пара из Германии, путешествовавшие по Намибии на протяжении двух недель, решили заночевать в фургоне в каньоне Куйсеб у одноименной реки. В районе часа ночи, когда 61-летний мужчина высунулся из машины, чтобы закрыть окно, сбоку выпрыгнул леопард и вцепился ему в голову.
Хищник пытался вытащить мужчину наружу, в то время как Петра Виндмайсер тянула его за ноги обратно в машину. Борьба продолжалась несколько минут. В конце концов жертве удалось ткнуть пальцем леопарду в глаз, после чего тот ослабил хватку и женщина сумела затащить мужа в салон.
Сразу отправиться в больницу люди не смогли: леопард оставался снаружи, не реагируя на громкие крики и яркий свет. Помощь прибыла лишь в 7 утра, когда поблизости появились местные фермеры, которым удалось прогнать хищника.
Следы крови на фургоне Виндмайсеров (фото: Namibian.com)
Харди Шпекер был отправлен в больницу в критическом состоянии. Леопард сорвал с него скальп, изодрал руки вместе с плечевым поясом, оставил рану на горле. Мужчина перенес операцию и сейчас ждет возможности улететь в Германию для дальнейшего лечения.