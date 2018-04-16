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Два минарета Тадж-Махала повреждены сильным ветром
На прошлой неделе в индийском городе Агра бушевала гроза. Ветер был настолько мощным, что несколько колонн легендарного Тадж-Махала обрушились.
Анастасия Баринова
16 апреля 2018 в 13:10
Буря пронеслась по Агре 12 апреля. Скорость ветра в этот день достигала 130 км/ч, и это привело к обрушению двух 4-метровых минаретов.
A powerful storm toppled two minarets at the entry gates of the famed Taj Mahal in northern India. https://t.co/QiUJq7NMj0 pic.twitter.com/i2YUqtJ1gR
— CBS News (@CBSNews) 13 апреля 2018 г.
Один из них был расположен у царских врат — это место открывается туристам сразу по приезде. Другой минарет находился у южных ворот.
વાવાઝોડામાં તાજમહલનો મિનારો, ગુંબજ જમીનદોસ્ત…https://t.co/uGKDc2XSFN#Agra #TajMahal pic.twitter.com/hyAo2Mft9j
— chitralekha (@chitralekhamag) 12 апреля 2018 г.
Шторм не единственная угроза великому памятнику архитектуры: из-за повышенного уровня загрязнения воздуха в Агре монумент сильно потускнел. Между тем мавзолей XVII века — одна из самых популярных туристических достопримечательностей Индии; он привлекает не менее 12 тысяч посетителей в день. Недавно время посещения Тадж-Махала было ограничено: такое решение принято властями, чтобы избежать давки.