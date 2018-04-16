Происшествия

Два минарета Тадж-Махала повреждены сильным ветром

На прошлой неделе в индийском городе Агра бушевала гроза. Ветер был настолько мощным, что несколько колонн легендарного Тадж-Махала обрушились.
Анастасия Баринова
16 апреля 2018 в 13:10
  • Два минарета Тадж-Махала повреждены сильным ветром
    Фото: Pixabay

Буря пронеслась по Агре 12 апреля. Скорость ветра в этот день достигала 130 км/ч, и это привело к обрушению двух 4-метровых минаретов.


Один из них был расположен у царских врат — это место открывается туристам сразу по приезде. Другой минарет находился у южных ворот.

Шторм не единственная угроза великому памятнику архитектуры: из-за повышенного уровня загрязнения воздуха в Агре монумент сильно потускнел. Между тем мавзолей XVII века — одна из самых популярных туристических достопримечательностей Индии; он привлекает не менее 12 тысяч посетителей в день. Недавно время посещения Тадж-Махала было ограничено: такое решение принято властями, чтобы избежать давки.

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