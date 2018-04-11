В Пекине задержан россиянин, прыгнувший с парашютом с небоскреба
Россиянин Алексей Пыхов из Хабаровска, увлекающийся бейсджампингом, покорил уже немало высотных объектов.
Заинтересовавшись небоскребами Китая, он отправился в Гуанчжоу, а затем решил спрыгнуть с одного из пекинских зданий — 528-метрового строящегося небоскреба Чайна Цзунь. Местные правоохранители расценили это занятие как нарушение общественного порядка. Молодой человек был задержан 2 апреля, на следующий день после прыжка. Его арестовали на 10 суток.
Китайские инструкторы по прыжкам с парашютом поясняют, что подобное занятие в черте города опасно и для самого экстремала, и для окружающих здание людей: атмосферные условия в городских районах непредсказуемы, они меняются быстрее, чем на открытых площадках.
На родине Пыхова власти также не приветствуют его занятие: в январе 2018 года против него было возбуждено уголовное дело. Задержать нарушителя порядка не успели — он отправился в Азию. Продолжит ли Пыхов прыжки в Китае по окончании срока заключения под стражей или переместится в другую страну — неизвестно.
Между тем бейсджампинг — крайне опасное занятие: даже минимальный контакт с кустом может привести к летальному исходу.