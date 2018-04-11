  • В Пекине задержан россиянин, прыгнувший с парашютом с небоскреба
    Алексей Пыхов в Гуанчжоу. Фото: droprope_khv/Instagram
  • В Пекине задержан россиянин, прыгнувший с парашютом с небоскреба
    Алексей Пыхов покоряет 528-метровый Чайна-Цзунь. Фото: droprope_khv/Instagram
Происшествия

В Пекине задержан россиянин, прыгнувший с парашютом с небоскреба

Экстремал из Хабаровска совершил прыжок с парашютом с 528-метрового строящегося небоскреба в Пекине. «Наградой» стало заключение под стражу на 10 дней.
Анастасия Баринова
11 апреля 2018 в 16:13
9

Россиянин Алексей Пыхов из Хабаровска, увлекающийся бейсджампингом, покорил уже немало высотных объектов.

Заинтересовавшись небоскребами Китая, он отправился в Гуанчжоу, а затем решил спрыгнуть с одного из пекинских зданий — 528-метрового строящегося небоскреба Чайна Цзунь. Местные правоохранители расценили это занятие как нарушение общественного порядка. Молодой человек был задержан 2 апреля, на следующий день после прыжка. Его арестовали на 10 суток.

Китайские инструкторы по прыжкам с парашютом поясняют, что подобное занятие в черте города опасно и для самого экстремала, и для окружающих здание людей: атмосферные условия в городских районах непредсказуемы, они меняются быстрее, чем на открытых площадках.

На родине Пыхова власти также не приветствуют его занятие: в январе 2018 года против него было возбуждено уголовное дело. Задержать нарушителя порядка не успели — он отправился в Азию. Продолжит ли Пыхов прыжки в Китае по окончании срока заключения под стражей или переместится в другую страну — неизвестно.

Между тем бейсджампинг — крайне опасное занятие: даже минимальный контакт с кустом может привести к летальному исходу.

Тоже интересно

Знаменитый бейсджампер погиб, прыгнув с высоты 2500 метров

Обсудить
СМИ2
Охотник в рукопашной схватке показал медведю, кто в лесу хозяин
Охотник в рукопашной схватке показал медведю, кто в лесу хозяин
Тоже интересно
«Человеческая катапульта» — экстремальный аттракцион в Дубае: видео
«Человеческая катапульта» — экстремальный аттракцион в Дубае: видео
Инопланетные советские автобусные остановки
Инопланетные советские автобусные остановки