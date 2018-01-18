Утопающих впервые спасли с помощью дрона
В декабре правительство штата Новый Южный Уэльс направили 430 000 австралийских долларов ($340 000) на покупку беспилотных летательных аппаратов нового поколения. Большая часть из них будет отслеживать приближение акул. Другие станут транслировать сигналы об опасности и другую важную информацию.
Недавно спасателям поступило сообщение о людях, тонущих в районе населенного пункта Леннокс-Хед (Lennox Head). В это время они как раз обучались работе с новым дроном. На запуск аппарата потребовалось не более пары минут, а затем он преодолел километр за 35 секунд.
Терпящим бедствие пловцам — 16-летнему Монти Гринслейду и 17-летнему Гэйбу Видлеру — было сброшено компактное надувное плавсредство. Держась за него, уставшие бороться с волнами подростки смогли передохнуть и самостоятельно доплыть до берега.
Специалисты отмечают, что беспилотник, оснащенный надувным спасательным средством, ранее никогда не использовался для помощи утопающим. Обычные способы спасения потребовали бы в три раза больше времени.