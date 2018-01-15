Происшествия

Самолет съехал с посадочной полосы и повис на склоне холма: видео

Boeing 737−800, вылетевший из Анкары, неудачно приземлился в аэропорту турецкого города Тробзон: выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, он повис на краю обрыва.
Анастасия Баринова
15 января 2018 в 15:00
  • Самолет съехал с посадочной полосы и повис на склоне холма: видео
    Фото: 61SAAT TV/YouTube

В ночь на 14 января самолет авиакомпании Pegasus Airlines выполнял очередной рейс между Анкарой и Трабзоном. На его борту находилось 162 пассажира и шесть членов экипажа. На момент посадки в аэропорту прилета шел сильный дождь, и лайнер, ехавший со скоростью около 200 км/ч, не смог правильно затормозить.

В результате он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и стал сползать в море, пока его шасси не застряли на пологом склоне.

Авиапассажиры были сильно напуганы, но в результате инцидента никто не пострадал. Все были эвакуированы, аэропорт продолжил работу в штатном режиме утром, а на подъем самолета потребуется несколько дней.

Посмотрите, как самолет сдуло с полосы при посадке в девятибалльный шторм.

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