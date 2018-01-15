Самолет съехал с посадочной полосы и повис на склоне холма: видео
В ночь на 14 января самолет авиакомпании Pegasus Airlines выполнял очередной рейс между Анкарой и Трабзоном. На его борту находилось 162 пассажира и шесть членов экипажа. На момент посадки в аэропорту прилета шел сильный дождь, и лайнер, ехавший со скоростью около 200 км/ч, не смог правильно затормозить.
В результате он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и стал сползать в море, пока его шасси не застряли на пологом склоне.
Pegasus Airlines skidded out of the runway at Trabzon Airport. New photos in daylight shows Boeing 737 next to the sea. Photos from different Turkish media. pic.twitter.com/KB4hAZiIE9
— Turkish Air News (@AnalystTK) 14 января 2018 г.
Авиапассажиры были сильно напуганы, но в результате инцидента никто не пострадал. Все были эвакуированы, аэропорт продолжил работу в штатном режиме утром, а на подъем самолета потребуется несколько дней.
Посмотрите, как самолет сдуло с полосы при посадке в девятибалльный шторм.