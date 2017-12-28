  • Житель Забайкалья задержан с сотнями отрезанных медвежьих лап
    Фото: Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю
  • Житель Забайкалья задержан с сотнями отрезанных медвежьих лап
    Фото: Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю
Происшествия

Житель Забайкалья задержан с сотнями отрезанных медвежьих лап

В Забайкальском районе на границе с Китаем правоохранители задержали мужчину, перевозившего лапы и губы, отрезанные у животных. Общая масса страшного груза превышала 800 кг.
Анастасия Баринова
28 декабря 2017 в 17:15

Сотрудники МВД по Забайкальскому краю остановили на трассе Чита — Забайкальск автомобиль. Ранее от регионального управления ФСБ России поступило сообщение о том, что в машине может перевозиться контрабанда: фрагменты убитых животных. Эта информация подтвердилась: в 32 синтетических мешках находилось 468 медвежьих лап и 37 лосиных губ общим весом более 800 килограммов. Чтобы добыть такой объем, браконьеры должны были убить более 150 животных.

Масштабы удивили даже видавших многое оперативников: это самая крупная партия за все время борьбы с контрабандой на данном участке границы. Правоохранители считают, что дериваты (части животных) предназначались для перепродажи гражданам КНР, которые затем переправили бы их в Китай. По данным специалистов забайкальского УФСБ, задержанный мог рассчитывать на сумму свыше полутора миллионов рублей.

Они также подчеркивают, что «ущерб, нанесенный варварскими действиями природе, несомненно, намного выше». Тем не менее в отношении владельца груза возбуждено лишь дело об административном правонарушении. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных» пока находится на стадии рассмотрения. Если факт незаконной охоты будет доказан, то последует наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

В Азии части животных используются в традиционной медицине и пищевой промышленности. В частности, лапы медведя и губы лося считаются изысканным новогодним деликатесом, а настойкам на их основе приписывается целебная сила.

Даже если после изъятия частей тела звери остаются живы, они испытывают невероятные страдания. Посмотрите, что происходит с покалеченными в этих целях животными.

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