Вандалы разрушили след динозавра возрастом 115 млн лет
Жертвой вандализма стал памятник природы в морском национальном парке Бануронг (южное побережье Австралии).
Разрушенную окаменелость обнаружил в начале декабря один из рейнджеров парка, проводивший школьную экскурсию.
Мотивы, личности и число злоумышленников не установлены, но в парке полагают, что сделать это мог только тот, кому было известно местонахождение следа: непосвященному непросто найти отпечаток среди камней и водорослей.
«Выглядит это так, словно кто-то взял молоток или камень и отколол куски от пальцев», — Брайан Мартин, рейнджер парка.
Другому сотруднику парка Майк Клилэнду удалось отыскать несколько осколков: «Хочется надеяться, что сотрудники Мельбурнского музея смогут хоть отчасти восстановить отпечаток».
Окаменелость, расположенная на плоских скалах у самого побережья, попала в поле зрения ученых в 2006. Вскоре после этого палеонтологами из Музея Виктории и Университета Монаша был сделан ее силиконовый слепок (он может помочь восстановить разрушенный след). Кусок породы вместе со отпечатком могли бы перенести в городской музей, но было решено оставить на его историческом месте.
Трехпалый след шириной около 30 см оставил хищный двуногий ящер (например, мегалозавр), живший 115 миллионов лет назад. Тогда, в эпоху нижнего мела, Австралия и Антарктида составляли одно целое — осколок сверхматерика Гондваны.
След — далеко не первая окаменелость, найденная нацпарке Бануронг. В 1903 здесь была найдена первая в Австралии кость динозавра (точнее коготь, принадлежавий хищнику-тераподу). За последующие сто с лишним лет здесь же обнаружили больше 6000 ископаемых останков доисторических животных — от костей до зубов.