Самолет развернулся, чтобы вернуть лишнего пассажира
Утром 26 декабря из Лос-Анджелеса вылетел лайнер авиакомпании All Nippon Airways. Спустя примерно 12 часов он должен был приземлиться в столице Японии, однако по пути капитан развернул воздушное судно: общее время «полета в никуда» составило 7 часов 56 минут.
Причиной оказалось наличие на борту человека, перепутавшего рейсы. Лишнего пассажира обнаружили стюардессы. О происшествии стало широко известно благодаря летевшей этим же рейсом Крисси Тейген: известная телеведущая и модель делилась деталями неудачного полета в Твиттере. Вместе с другими пассажирами она задалась вопросом: почему нельзя было прилететь в Токио и отправить «безбилетника» обратно оттуда? Вместо этого авиакомпания нарушила планы 150-ти добросовестных клиентов.
Их «приключения» не закончились и после приземления в Лос-Анджелесе: каждого еще допрашивала полиция. И, наконец, следующий рейс в Токио был назначен лишь на следующий день. О том, кто именно оказался виновником, и куда он должен был лететь, не сообщается. Известно лишь, что у человека был билет на рейс авиакомпании United Airlines.
По всей видимости, бар-код на билете считался неправильно, а сам пассажир не обратил внимание ни на табло, ни на голосовую информацию о полете.
Правоохранительные органы ведут расследование этого происшествия. Оно в очередной раз демонстрирует, что несмотря на все меры безопасности, аэропорты остаются уязвимым местом.