Загрязнение воздуха в Москве: данные за неделю
Для оценки качества атмосферного воздуха в населенных местах используются гигиенические нормативы — ПДКм.р. и ПДКс.с. Первый их них — предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе. Второй — предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе. На сайте data.mos.ru можно получить информацию об этих нормативных значениях. Если концентрация загрязняющих веществ ниже нормативного значения, качество воздуха не представляет опасности для людей.
С 8 декабря 2017 года от жителей разных районов Москвы стали поступать жалобы на неприятный запах, похожий на запах гнилой капусты.
Проснулись. Воняет в Москве с утра. Одна из самых распространённых версий в соцсетях — метантиол, бесцветный газ с сильным отвратительным запахом, при малых концентрациях напоминающий запах гнилой капусты. #ГодЭкологии pic.twitter.com/9Ub4RzwOyr
— Полина Нестерович (@Plombir_Snark) December 8, 2017
9 декабря на сайте mos.ru/eco была опубликована информация о том, что Мосэкомониторинг совместно с Роспотребнадзором, Росприроднадзором и Главным управлением МЧС России по городу Москве проверил коммунальные и промышленные объекты во всех районах столицы, пытаясь выявить причину неприятного запаха, но источник возникновения не был обнаружен.
11 декабря Роспотребнадзор сообщил, что «причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные. Основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, использующие (хранящие) меркаптан в качестве одорантов, объекты энергетики и других отраслей промышленности. Превышений предельно допустимых концентраций как типичных загрязнителей, характерных для мегаполиса, так и меркаптанов в атмосферном воздухе не зафиксировано».
14 декабря стали вновь поступать жалобы на тухлый запах.
Удушливые запахи вновь окутали #Химки | Экооборона Московской области https://t.co/XE0vH0hDzD #сероводород #гарь #вонь #Подмосковье #Мо
— Экооборона (@ecmo_ru) December 14, 2017
В #ВАО всю ночь воняло #сероводород #нпз. Задолбало все это.
— Andrus (@kuidaslaheb) December 14, 2017
Согласно информации, опубликованной на сайте data.mos.ru, сероводород относится ко второму классу опасности (высоко опасные вещества). 14 декабря, когда вновь стали поступать сообщения о тухлом запахе, уровень концентрации сероводорода доходил до 3,0 ПДКм.р. Это значит, что нормативное значение было превышено в три раза.
15 декабря на сайте МЧС России была опубликована информация о том, что зафиксированы разовые превышения по сероводороду в атмосферном воздухе в городе Балашиха вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Представитель МЧС сообщил «Интерфаксу», что максимальное разовое превышение в 34,8 раза было зафиксировано ночью.
Позже в этот день замглавы Роспироднадзора Рамиль Низамов уточнил, что «на полигоне в настоящее время ведутся работы по дегазации, то есть отводу полигонного газа на факел для дожига вредных и дурно пахнущих компонентов. В связи с тем, что работы проводятся путем бурения скважин на теле полигона и выхода свалочного газа в атмосферу, Росприроднадзор продолжает фиксировать превышение допустимых нормативов в зоне влияния полигона. По таким компонентам как сероводород, метан, аммиак зафиксировано превышение от 1,2 до 10 раз».
Как сообщается на сайте МЧС России, на посту «Балашиха-Речная» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе максимально в 3,4 раза.
По состоянию на 12 часов 17 декабря превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере Москвы и Московской области не зафиксировано.