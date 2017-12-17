Происшествия

Загрязнение воздуха в Москве: данные за неделю

С 8 декабря 2017 года от жителей разных районов Москвы стали поступать жалобы на неприятный запах. 14 декабря жалобы возобновились: концентрация сероводорода в этот день превысила норму в три раза.
National Geographic Россия
17 декабря 2017 в 15:48
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  • Загрязнение воздуха в Москве: данные за неделю
    Фото: Alexander Light

Для оценки качества атмосферного воздуха в населенных местах используются гигиенические нормативы — ПДКм.р. и ПДКс.с. Первый их них — предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе. Второй — предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе. На сайте data.mos.ru можно получить информацию об этих нормативных значениях. Если концентрация загрязняющих веществ ниже нормативного значения, качество воздуха не представляет опасности для людей.

С 8 декабря 2017 года от жителей разных районов Москвы стали поступать жалобы на неприятный запах, похожий на запах гнилой капусты.

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