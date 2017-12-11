В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео
Пагода Лингуань (Lingguan) располагалась в городе Мяньчжу (Mianzhu) в китайской провинции Сычуань. Огонь, вспыхнувший днем 10 декабря, стремительно распространился по всей конструкции. Тушение пожара заняло 4 часа, но спасти здание не удалось: и сама пагода, и двухэтажный молитвенный зал у ее подножья полностью сгорели. Причина возгорания неизвестна, ведется расследование.
Лингуань считается самой высокой деревянной пагодой в Азии. Она была построена во время династии Мин (1368−1644 гг.), но затем была разрушена 8-балльным землетрясением, которое потрясло провинцию Сычуань в 2008 году. После этого местные власти приступили к восстановлению памятника; на момент пожара работы почти подошли к концу, но еще не были полностью завершены.
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