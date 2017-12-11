  • В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео
    Фото: CGTN/YouTube
  • В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео
    Фото: CGTN/YouTube
  • В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео
    Фото: CGTN/YouTube
  • В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео
    Фото: sunny_qq/Instagram
Происшествия

В Китае сгорела высочайшая деревянная пагода Азии: видео

На юго-западе Китая огонь уничтожил памятник религии и архитектуры: 16-этажную деревянную пагоду и прилегающие к ней постройки.
Анастасия Баринова
11 декабря 2017 в 15:36

Пагода Лингуань (Lingguan) располагалась в городе Мяньчжу (Mianzhu) в китайской провинции Сычуань. Огонь, вспыхнувший днем 10 декабря, стремительно распространился по всей конструкции. Тушение пожара заняло 4 часа, но спасти здание не удалось: и сама пагода, и двухэтажный молитвенный зал у ее подножья полностью сгорели. Причина возгорания неизвестна, ведется расследование.

Лингуань считается самой высокой деревянной пагодой в Азии. Она была построена во время династии Мин (1368−1644 гг.), но затем была разрушена 8-балльным землетрясением, которое потрясло провинцию Сычуань в 2008 году. После этого местные власти приступили к восстановлению памятника; на момент пожара работы почти подошли к концу, но еще не были полностью завершены.

Посмотрите, как в Перу сгорела древнейшая фреска.

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