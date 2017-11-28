В Норвегии поезда сбили 106 оленей за 4 дня
На территории Норвегии живет около 250 000 северных оленей (лат. Rangifer tarandus); большинство — в северной части страны. С наступлением холодов им приходится преодолевать большие расстояния в поисках пищи, и их маршрут пролегает через железнодорожную линию.
В ходе миграции многие из них погибают, но дело вовсе не в хищниках и охотниках: за период с 2013 по 2016 годы норвежские поезда сбили свыше двух тысяч оленей. Самая крупная трагедия произошла в 2017 году: за четыре дня с 22 по 25 ноября на севере Норвегии грузовые поезда сбили 106 северных оленей. Фотодоказательства предоставил норвежский режиссер Йон Эрлинг Утси (Jon Erling Utsi), назвавший зрелище «кровавой ванной, растянувшейся на несколько километров».
По его словам, страшным было не только беспрецедентно высокое количество сбитых животных: многие из них еще оставались живы, но поскольку они получили тяжелейшие травмы, их необходимо было пристрелить. Владелец 65 сбитых оленей Оле Хенрик Капфьель (Ole Henrik Kappfjell) рассказал, что сообщал в транспортную компанию о миграции в эти дни, однако машинист информацию не получил «из-за технического сбоя». А заграждения на опасных участках, о которых давно говорят оленеводы, не устанавливаются из-за «нехватки финансирования».
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