Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
Последние полвека 3142-метровый вулкан Агунг не тревожил обитателей острова. В 2017 году он напомнил осебе: после слабых признаков активности, проявлявшихся с августа, 25 ноября Агунг выбросил столб пепла на высоту четыре километра. Ветер унес его в южном направлении, в сторону Австралии и Новой Зеландии.
На следующий день аэропорт Бали был полностью закрыт: новое извержение полностью заволокло небо пеплом и дымом. По приблизительным оценкам, с острова не могут вылететь 59 тыс. туристов.
Уровень угрозы увеличен до максимального. Над вулканом продолжают подниматься столбы пепла на высоту от 2 до 3,4 км; не исключается извержение лавы. В зоне риска находится около 100 000 людей, проживающих неподалеку от вулкана. Индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило о необходимости их эвакуации.
По данным Ростуризма, на Бали сейчас находится около 300 граждан России. В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ добавляют, что до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова.
Предыдущее извержение Агунга произошло в 1963 году, и оно было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии: тогда погибло более 1100 человек, сотни людей получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова.