  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: jalantiku/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: georgiedunn/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: almazova_sasha/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: gianrigo_vagabond/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: renevelli/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: ibrokhim1/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: tino_bern/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: nellyonce/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: eyes_of_a_nomad/Instagram
  • Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации
    Фото: annakosova/Instagram
Происшествия

Извержение вулкана Агунг на Бали: 100 000 человек ждут эвакуации

Вулкан Агунг на индонезийском острове Бали перешел в активную фазу извержения. Сотни авиарейсов отменены; ведется эвакуация людей, живущих в радиусе 10 км.
Анастасия Баринова
27 ноября 2017 в 13:51
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Последние полвека 3142-метровый вулкан Агунг не тревожил обитателей острова. В 2017 году он напомнил осебе: после слабых признаков активности, проявлявшихся с августа, 25 ноября Агунг выбросил столб пепла на высоту четыре километра. Ветер унес его в южном направлении, в сторону Австралии и Новой Зеландии.


На следующий день аэропорт Бали был полностью закрыт: новое извержение полностью заволокло небо пеплом и дымом. По приблизительным оценкам, с острова не могут вылететь 59 тыс. туристов.



Уровень угрозы увеличен до максимального. Над вулканом продолжают подниматься столбы пепла на высоту от 2 до 3,4 км; не исключается извержение лавы. В зоне риска находится около 100 000 людей, проживающих неподалеку от вулкана. Индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило о необходимости их эвакуации.


По данным Ростуризма, на Бали сейчас находится около 300 граждан России. В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ добавляют, что до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова.

Предыдущее извержение Агунга произошло в 1963 году, и оно было признано одним из самых разрушительных за всю историю Индонезии: тогда погибло более 1100 человек, сотни людей получили серьезные травмы, десятки тысяч остались без крова.

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