Происшествия

В Приморском зоопарке посетители издевались над животными

В Приморский зоопарк «Чудесный» сообщил об издевательствах посетителей над животными.
National Geographic Россия
21 ноября 2017 в 15:31
  • В Приморском зоопарке посетители издевались над животными
    Фото: Зоопарк «Чудесный»

«Один из них [посетителей] зашёл в контактный вольер и ударил поросёнка, плевал в животных, затем схватил кролика и зачем-то побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу, — сообщается на странице зоопарка «Чудесный» в Инстаграм. — Далее два друга начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали её за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе. Спустя некоторое время они начали пытаться пролезть через ограждения к хищникам и также плевать в животных».

Сотрудникам зоопарка удалось выгнать нарушителей. О случившемся сообщили в правоохранительные органы. По словам директора зоопарка Екатерины Зотовой, сейчас животные чувствуют себя нормально.

Зоопарк «Чудесный» расположен в приморском селе Борисовка. Здесь содержатся тигр, рысь, пума, яки, олени и другие животные.

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