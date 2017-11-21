В Приморском зоопарке посетители издевались над животными
«Один из них [посетителей] зашёл в контактный вольер и ударил поросёнка, плевал в животных, затем схватил кролика и зачем-то побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу, — сообщается на странице зоопарка «Чудесный» в Инстаграм. — Далее два друга начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали её за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе. Спустя некоторое время они начали пытаться пролезть через ограждения к хищникам и также плевать в животных».
Сотрудникам зоопарка удалось выгнать нарушителей. О случившемся сообщили в правоохранительные органы. По словам директора зоопарка Екатерины Зотовой, сейчас животные чувствуют себя нормально.
Зоопарк «Чудесный» расположен в приморском селе Борисовка. Здесь содержатся тигр, рысь, пума, яки, олени и другие животные.
❗Сегодня посетители издевались над нашими животными❗ Друзья, сегодня наш понедельник был особенно тяжелым, как для животных, так и для всего персонала зоопарка «Чудесный»‼️ Сегодня, 20 ноября, около 17:00 в наш зоопарк приехали посетители, четверо мужчин восточной внешности. Двое из них пошли спокойно гулять по зоопарку и любоваться животными, другие с порога начали вести себя, мягко скажем, неадекватно. Один из них зашёл в контактный вольер ударил маленького поросёнка, плевался в животных, затем схватил кролика и зачем то побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу. Далее два друга начали издеваться над нашей верблюдицей. Они хватали её за шерсть и грубо пытались подтянуть к себе. К этому моменту подоспел наш сотрудник и в грубой форме отогнал дебоширов. Но на этом они не успокоились. Спустя некоторое время, они начали пытаться пролезть через ограждения к хищникам. Например, к тигрице Кристал и льву Аристо, и так же плевать в животных. В этот момент подоспела наша сотрудница и вышвырнула нарушителей за территорию зоопарка. После того, как наш директор узнала о произошедшем, она упала в обморок. Ведь мало того, что эти «люди» издевались над нашими обитателями, так если бы они всё же добрались до хищников, то вряд ли остались бы целы. Тогда ответственность за их поведение понесли бы мы. Друзья, мы не могли не поделиться с вами этой информацией, мы вне себя от шока и недоумения, — от куда в людях столько злости, бескультурья, а главное — если они не любят животных, то зачем приезжать в зоопарк?! #шок #такнельзя! #кактакможно #отвратительно #ussurzoo #зоопаркчудесный #нелюди #ужас #плохиеновости
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