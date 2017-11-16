В Греции бушует «Эвридика»: что известно сейчас и что будет дальше
12 ноября в Греции начали идти проливные дожди, принесенные циклоном «Эвридика». Первым во власти стихии оказался небольшой остров Сими в Эгейском море, где сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию. Здесь сразу же было объявлено чрезвычайное положение. Затем сильный шторм обрушился на Коринф и Патры, а к середине недели были частично затоплены города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.
Ураган вырывал с корнями деревья, крушил рекламные щиты, линии электропередачи и памятники. Стремительные потоки воды подхватывали не только людей, но и автомобили. Горожанам пришлось спасаться на крышах и балконах.
К настоящему времени известно о 16 жертвах, но это число может вырасти, поскольку многие территории остаются затопленными и связи с ними нет. Тела нескольких человек были найдены в море, куда их унесло наводнение. Трое числятся пропавшими без вести, 17 человек получили травмы и были госпитализированы. В реанимации до сих пор находятся двое из них. При этом прогнозы синоптиков не внушают оптимизма: под следующим ударом стихии могут оказаться еще несколько регионов в материковой части страны и остров Крит.
Премьер-министр Греции объявил национальный траур в память о погибших. Со своей стороны региональная прокуратура начала расследование в отношении властей ряда городов. Предположительно, столь высокое число жертв является результатом преступных ошибок в планировании ливневой инфраструктуры и общегородской застройки.