Перуанские крестьяне случайно сожгли древнейшую в Америке фреску
Археологический памятник Вентаррон (Ventarrón) возрастом 4500 лет, расположенный на севере Перу в историческом регионе Ламбаеке, серьезно пострадал в результате пожара: огонь уничтожил 95% построек и артефактов.
Комплекс был открыт в 2007 году и сразу же был признан уникальным: при его создании использовались необычные для того времени и тех мест технологии; на его территории были найдены доказательства культурных связей с Эквадором, и, наконец, украшавшие его стены фрески стали самыми древними во всей Америке.
Настенная роспись, выполненная ярко-желтой, красной и синей красками, изображала оленя, пойманного в сети. Сейчас на ее месте — лишь обугленная стена, на которой едва проглядывает прежний рисунок. Помимо того, огонь повредил древние рельефы, керамику, ритуальные останки птиц и другие предметы, найденные при раскопках.
До открытия Вентаррона древнейшим архитектурно-историческим комплексом считался лежащий неподалеку «Сипан», однако он младше на 2000 лет. Ученые называют ущерб непоправимым и требуют призвать виновников к ответу.
В первую очередь, это представители сельскохозяйственной компании Pomalco, организовавшей поджог зарослей сахарного тростника для подготовки полей к следующему посевному сезону. Однако огонь вышел из-под контроля и распространился на окрестности. Свою лепту в уничтожение памятника внесли и местные власти: для защиты от непогоды археологический комплекс был покрыт самыми дешевыми и легковоспламеняющимися материалами — соломой и пластиком. Это не только позволило огню гореть быстрее — обугленный пластик теперь покрывает остатки стен доколумбовой цивилизации.
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