  • Самое смертоносное землетрясение 2017 года: пострадали Иран и Ирак
    Фото: vistaform.co/Instagram
  • Самое смертоносное землетрясение 2017 года: пострадали Иран и Ирак
    Фото: sinavaladbeigi/Instagram
  • Самое смертоносное землетрясение 2017 года: пострадали Иран и Ирак
    Фото: shahab.fouladvand/Instagram
  • Самое смертоносное землетрясение 2017 года: пострадали Иран и Ирак
    Фото: mahdichaboki/Instagram
  • Самое смертоносное землетрясение 2017 года: пострадали Иран и Ирак
    Фото: swanaalliance/Instagram
Происшествия

Самое смертоносное землетрясение 2017 года: пострадали Иран и Ирак

Вечером 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Это самое разрушительное стихийное бедствие за весь год: число погибших превысило 400 человек, около 8000 получили травмы.
Анастасия Баринова
14 ноября 2017 в 13:59
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Эпицентр землетрясения располагался в западной иранской провинции Керманшах, лежащей на границе с Ираком, в 209 километрах от Багдада. Его очаг залегал на глубине 24 км. Афтершоки ощущались по всему региону включая Пакистан, Ливан, Кувейт и Турцию. Сила толчков была настолько велика, что даже в Дубае, на расстоянии более 1000 км, были зафиксированы небольшие толчки. Точное число погибших в результате стихийного бедствия не установлено: некоторые семьи хоронили своих родных без заявлений в официальные органы. Множество других людей еще может находиться под завалами.

К настоящему времени известно о 445 жертвах в Иране и 7 — в Ираке. Почти 7500 иранцев и более 500 иракцев получили травмы, однако по большей части — незначительные. Госпитализация потребовалась примерно тысяче из них. Десятки тысяч людей в обеих странах остались без крова. Доступ в сельские районы ограничен, во многих местах отсутствует электроснабжение, поиск выживших под обломками зданий продолжается. В Иране объявлен траур.


Иран находится на стыке Аравийской и Евразийской плит; землетрясения здесь нередки. Самые смертоносные уносят жизни десятков тысяч человек: 37 000 в 1990 году, 26 000 в 2003 году. С числом жертв более 400 нынешнее землетрясение признано самым мощным на планете за 2017 год.

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