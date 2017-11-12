  • Бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале
    Фото: Томас Сенф
  • Бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале
    Фото: Томас Сенф
Происшествия

Бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале

Российский бейсджампер Валерий Розов скончался в Непале 11 ноября 2017 года.
National Geographic Россия
12 ноября 2017 в 10:32

Российский альпинист и бейсджампер погиб после прыжка с горы Ама-Даблам в Гималаях.

Валерий Розов был дважды чемпионом мира по парашютному спорту (1999, 2003), победителем Чемпионата Европы и победителем Кубка Мира (2002), чемпионом X-games по cкайсерфингу (1998), чемпионом России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсменом мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Он придумал один из самых сложных и опасных видов экстремального спорта, лежащего на стыке двух дисциплин, альпинизма и парашютного спорта, BaseClimbing, прыжки с парашютом с высочайших вершин мира.

Первый известный прыжок в этом новом виде спорта Валерий совершил в 2009 году, прыгнув в специальном костюме-крыло в активную воронку в кратере действующего вулкана Мутновский, расположенного на полуострове Камчатка. Потом последовали прыжки с горы Ульветанна в Антарктиде, в индийских Гималаях прыжок с Шивлинга (6540 м), а в 2013 году — 7220 метров с горы Чангзе, массив Эвереста.

5 октября 2016 года после восхождения на шестую по высоте гору мира Чо-Ойю (8201 метров) в Гималаях Валерий Розов совершил самый высокий BASE-прыжок с точки 7700 метров над уровнем моря.

В 2015 году главный редактор «National Geographic Россия» Александр Грек отправился в Африку, чтобы подняться на Килиманджаро и стать свидетелем прыжка Валерия Розова.

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