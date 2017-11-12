Бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале
Российский альпинист и бейсджампер погиб после прыжка с горы Ама-Даблам в Гималаях.
Валерий Розов был дважды чемпионом мира по парашютному спорту (1999, 2003), победителем Чемпионата Европы и победителем Кубка Мира (2002), чемпионом X-games по cкайсерфингу (1998), чемпионом России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсменом мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Он придумал один из самых сложных и опасных видов экстремального спорта, лежащего на стыке двух дисциплин, альпинизма и парашютного спорта, BaseClimbing, прыжки с парашютом с высочайших вершин мира.
Первый известный прыжок в этом новом виде спорта Валерий совершил в 2009 году, прыгнув в специальном костюме-крыло в активную воронку в кратере действующего вулкана Мутновский, расположенного на полуострове Камчатка. Потом последовали прыжки с горы Ульветанна в Антарктиде, в индийских Гималаях прыжок с Шивлинга (6540 м), а в 2013 году — 7220 метров с горы Чангзе, массив Эвереста.
5 октября 2016 года после восхождения на шестую по высоте гору мира Чо-Ойю (8201 метров) в Гималаях Валерий Розов совершил самый высокий BASE-прыжок с точки 7700 метров над уровнем моря.
В 2015 году главный редактор «National Geographic Россия» Александр Грек отправился в Африку, чтобы подняться на Килиманджаро и стать свидетелем прыжка Валерия Розова.
«Розов совершенно не похож на безбашенного экстремала, для которого жизнь — игра в русскую рулетку, — рассказывал в своей статье Александр Грек. — Начнем с того, что он настоящий отличник — окончил школу с золотой медалью и, чем бы ни занимался, везде старался получить «золотую медаль». Мастер спорта международного класса по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по скайсерфингу, чемпион России по альпинизму, двукратный чемпион игр среди экстремалов — X-Games. Все свои акции Розов скрупулезно планирует. «В экстремальной активности человеческий фактор является определяющим в 99 процентах несчастных случаев, — говорит Валера, — и, чем тщательнее относишься к себе, к своим ощущениям, тем меньше оставляешь на случайность. Если выполняешь самые элементарные требования к себе и к своему снаряжению — будешь в безопасности»».