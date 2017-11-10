  • Один из самых дорогих отелей мира растаскивают по частям
    Фото: http://www.mardanpalace.com
  • Один из самых дорогих отелей мира растаскивают по частям
    Фото: http://www.mardanpalace.com
  • Один из самых дорогих отелей мира растаскивают по частям
    Фото: http://www.mardanpalace.com
Происшествия

Один из самых дорогих отелей мира растаскивают по частям

Турецкий Mardan Palace, «Самый роскошный отель мира» по версии World Travel Awards 2010, переживает тяжелые времена.
Интерфакс
10 ноября 2017 в 12:33

В середине октября расположенному в Анталье отелю за долги отключили воду. Затем пришел черед электричества, что повлекло за собой прекращение работы сигнализации. В результате в отеле началось расхищение имущества.

Как сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР), в Mardan Palace зафиксированы кражи позолоченных элементов декора отеля и его фонтанов, балюстрад, частей ограды. В некоторых местах по периметру территории отеля ограды уже нет — семь секций по два метра выпилены; также похищены детали убранства.

Наблюдатели обращают внимание, что подсчитать украденное при таком объеме декора и масштабе территории сложно. Охранники стараются сохранить в целости хотя бы основные здания и их «содержимое», и на территорию у них уже просто не хватает сил.

Mardan Palace был открыт в 2009 году. Его площадь составляет 180 тыс. м². Отель построен с использованием золота и хрусталя. При создании убранства гостиницы использовано 500 тыс. кристаллов, а общая площадь позолоченных поверхностей составила 10 тыс. м². Здание отеля внешне сделали похожим на исторические постройки Стамбула. Здание в горизонтальном разрезе (вид сверху) повторяет очертания пролива Босфор.

Тоже интересно

По рекам, по озерам: самые знаменитые круизные маршруты России

Обсудить
СМИ2
Матерая волчица отомстила людям за перебитую стаю
Матерая волчица отомстила людям за перебитую стаю
Тоже интересно
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС работает отель
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС работает отель
Партнерский материал
В глэмпинг на Discovery
В глэмпинг на Discovery