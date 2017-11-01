Происшествия

125 российских туристов погибли в Турции в 2017 году

Об этом рассказал на пресс-конференции в среду глава Ростуризма Олег Сафонов.
Интерфакс
1 ноября 2017 в 14:32
  • 125 российских туристов погибли в Турции в 2017 году
    Закат на Черном море, Турция. Фото: Дима Наумов-Эрюрек

«В этом году в Турции погибли 125 российских туристов. Мы работаем над безопасностью, наша задача с коллегами снизить эту цифру до нуля», — подчеркнул он.

Причины гибели туристов оказываются самыми разными: от потери сознания в бассейне и сложившегося параплана до падения с балкона.

С января по август 2017 года Турцию посетили 3,3 млн российских туристов, что в 10 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года. По данным советника по культуре и туризму посольства Турции в России Альпера Озкана, до конца года это число вырастет до четырех миллионов.

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