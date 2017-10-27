Спасены две американки, пять месяцев дрейфовавшие на яхте
Американский военно-морской корабль USS Ashland спас двух гражданок США, Дженнифер Аппел (Jennifer Appel) и Таша Фуиава (Tasha Fuiava), вынужденных провести в море почти полгода из-за поломки двигателя. В начале мая женщины вместе со своими собаками отправились в плавание на 15-метровой яхте «Морская нимфа» (англ. «Sea Nymph»). Они планировали дойти от Гавайских островов на Таити, однако уже после начала плавания обнаружили на борту технические неполадки (из-за них яхта не могла развивать большую скорость под парусами).
Через несколько недель они попали в двухдневный шторм, в ходе которого двигатель залило водой. Все, что оставалось путешественницам — положиться на попутные ветра и продолжать двигаться к Таити. Однако их уносило все дальше в открытый океан, и американки начали посылать сигналы бедствия. Дважды яхту атаковали акулы (по рассказам Дженнифер и Таши, хищные рыбы били хвостами по дну корабля), однако это оказалось меньшей из проблем.
Глубокое отчаяние настигло женщин после того, как несколько кораблей проплыли мимо, не заметив терпящую бедствие яхту. Спустя пять месяцев в открытом море судно оказалось в 1000 км от Гуама и в 1400 километрах от побережья Японии.
Утром 24 октября сигнал бедствия приняло рыболовное судно из Тайваня — и передало его спасателям. На помощь соотечественницам направился корабль военно-морских сил США, находившийся на одной из баз неподалеку.
Оказавшись в безопасности, американки рассказали, как им удалось выжить так долго на крохотной яхте. Несмотря на планы двухмесячного путешествия, они взяли с собою годовой запас еды: овсянку, макароны, рис и другие продукты длительного хранения, а также корм для собак. Кроме того, на яхте было несколько опреснителей для воды.
Спасение было более чем своевременным: яхта пришла в негодность практически полностью и, по мнению американок, не выдержала бы еще даже пары дней.
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