4 мили до спасения: как ныряльщику удалось уплыть от акулы
В пятницу, Джон Крэйг (John Craig) отправился на подводную охоту в компании приятеля. Удалившись от берега на семь с половиной километров, приятели остановили лодку — и Джон нырнул в Индийский океан. Из снаряжения у него были лишь ласты и гарпунное ружье. Тем временем его напарник занялся исправлением технических неполадок на борту.
Всплыв на поверхность, Джон обнаружил, что лодки поблизости нет. Трудно сказать, унесло ли ее течение или он удалился ли от нее сам, захваченный азартом охоты. Ныряльщик попытался подать сигнал громкими возгласами и шлепками по водe. Его действия были замечены — но, увы, не напарником, а парой акул: серо-голубой и четырехметровой тигровой.
«Я опустил голову в воду — и вдруг увидел огромную акулу на расстоянии вытянутой руки от себя», — расскажет Джон впоследствии.
Тигровая начала описывать круги вокруг ныряльщика. Джон, нацелив на нее гарпун, осторожно поплыл в сторону красного утеса, едва маячившего на горизонте.
Тогда я подумал, что мне конец. До берега 4 морских мили, на хвосте здоровая тигровая акула — и я подумал: «Вот оно, вот как я помру».
Акула держалась на одной скорости с пловцом, но спустя четверть часа пропала из виду.
Даже без «эскорта» семикилометровая дистанция нелегко далась 34-летному инструктору по плаванию. Прошло 3 часа, прежде чем Джон выбрался на берег. К тому времени спасатели уже начали его поиски, однако привлечь их внимание пловец не смог — и был вынужден брести по пляжу еще полчаса, прежде чем его заметили с самолета. Вскоре его подобрал один из катеров, на борту которого была его супруга Эмма.
Тигровые акулы (лат. Galeocerdo cuvier) встречаются в тропических и субтропических регионах Мирового океана. Эти хищные рыбы достигают 4 с лишним метров в длину и считаются опасными для человека — по числу нападений их опережает лишь большая белая акула. Между тем их популяция сокращается (в частности, из-за промышленного лова).