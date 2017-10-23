  • 4 мили до спасения: как ныряльщику удалось уплыть от акулы
    Фото: papahanaumokuakea / Flickr.com
  • 4 мили до спасения: как ныряльщику удалось уплыть от акулы
    Фото Джона из его профиля на Facebook Фото: John Craig / Facebook.com
Происшествия

4 мили до спасения: как ныряльщику удалось уплыть от акулы

На западе Австралии находится залив Шарк Бэй — Акулья бухта. Недавно здесь произошла встреча ныряльщика с крупной хищницей.
Николай Кулапов
23 октября 2017 в 15:55

В пятницу, Джон Крэйг (John Craig) отправился на подводную охоту в компании приятеля. Удалившись от берега на семь с половиной километров, приятели остановили лодку — и Джон нырнул в Индийский океан. Из снаряжения у него были лишь ласты и гарпунное ружье. Тем временем его напарник занялся исправлением технических неполадок на борту.

Всплыв на поверхность, Джон обнаружил, что лодки поблизости нет. Трудно сказать, унесло ли ее течение или он удалился ли от нее сам, захваченный азартом охоты. Ныряльщик попытался подать сигнал громкими возгласами и шлепками по водe. Его действия были замечены — но, увы, не напарником, а парой акул: серо-голубой и четырехметровой тигровой.

«Я опустил голову в воду — и вдруг увидел огромную акулу на расстоянии вытянутой руки от себя», — расскажет Джон впоследствии.

Тигровая начала описывать круги вокруг ныряльщика. Джон, нацелив на нее гарпун, осторожно поплыл в сторону красного утеса, едва маячившего на горизонте.

Тогда я подумал, что мне конец. До берега 4 морских мили, на хвосте здоровая тигровая акула — и я подумал: «Вот оно, вот как я помру».

Акула держалась на одной скорости с пловцом, но спустя четверть часа пропала из виду.

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