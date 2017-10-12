Пробуждение японского вулкана: фото и видео
1421-метровый Симмоэ — в действительности один из 20 конусов вулкана Кирисима-яма, расположенного на границе японских префектур Миядзаки и Кагосима (oстров Кюсю).
Извержения Симмоэ, начавшись уже 10 000 лет назад, не раз происходили и в Новейшей истории. Только с начала XXI века выбросы пепла, пара и магмы происходили в 2008, 2009, 2010 и 2011 годах.
После шестилетнего затишья вулкан снова дал о себе знать в сентябре этого года: в окрестностях вулкана ощущались небольшие подземные толчки. Дороги, ведущие к Симмоэ, были перекрыты. 11 октября вулкан выбросил 300-метровый столб пепла.
На следующий день высота дымного плюмажа увеличилась до 2000 метров. Метрологическое агентство присвоило извержению 3 уровень (из 5 возможных). Это означает, что в радиусе двух километров возможно падение крупных камней и выбросы горячих газов.
Четыре ближайших населенных пункта уже оказались на пути облака пепла. Многие горожане для защиты от золы носят маски и выходят на улицу с зонтом.
По прогнозам, вулкан сохранит активность в течение некоторого времени. В зависимости от направления ветра пепел может распространятся по окрестностям. Посмотрите, как пробуждение вулкана сделало необитаемым целый остров.