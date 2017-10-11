109 бегемотов в Намибии погибли от сибирской язвы
Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. В первую очередь она поражает животных, однако пострадать может и человек.
Несмотря на название болезни, ее возбудитель — бацилла Bacillus anthracis — встречается в самых разных регионах планеты. За последние годы было зарегистрировано несколько эпидемий в Африке, ставших причиной гибели горилл, слонов и шимпанзе в Кот-д'Ивуаре, Камеруне и Центральноафриканской Республике.
Не исключено, что теперь заболевание добралось до Намибии: здесь в парке Бвабвата за первую декаду октября погибло 109 бегемотов. Достоверная причина их гибели пока не известна (результаты анализов еще не готовы), однако эксперты склонны объяснять мор именно сибирской язвой.
Ранее болезнь уже становилась причиной смерти бегемотов в Африке: в частности, в 2004 году в Уганде из-за нее умерло 200 животных. На выявление причины тогда ушло несколько месяцев, и за это время умерло 10 человек, употребивших зараженное мясо бегемота.
Намибийский заповедник Бвабвата находится к северу от дельты Окаванго — огромной сети речных рукавов, заводей и болот площадью в 15 000 км².
Помимо бегемотов, здесь обитают буйволы и другие животные. Многие из них уязвимы к бактериям сибирской язвы. Кроме того, хищники уже попробовали мясо погибших бегемотов, став, в свою очередь, и жертвами, и разносчиками заболевания.
BREAKING NEWS: Over 50 hippos found dead in Bwabwata
https://t.co/2xWRE0twW5 pic.twitter.com/xwp95YVf02
— New Era Newspaper (@NewEraNewspaper) 6 октября 2017 г.
По мнению специалистов, нынешняя вспышка может быть вызвана рекордно жарким летом: из-за засухи уровень воды в реках опустился, открыв участки почвы, где «дремала» бактерия.
В настоящее время ветеринары продолжают исследование местности и туш бегемотов. Местная администрация призывает жителей не употреблять в пищу мясо диких зверей.
Бегемоты относятся к уязвимым видам животных. В Намибии и ее окрестностях обитает около 3 300 особей, а по всей Африке их насчитывается до 130 000.