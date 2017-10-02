На Вануату началась тотальная эвакуация из-за извержения вулкана
Первые люди на островах архипелага Новые Гебриды (Вануату) появились примерно 2000 лет назад во время миграции из северо-западной части Тихого океана и Папуа-Новой Гвинеи. Но не все участки суши, выбранные переселенцами, оказались комфортным местом для жизни.
В частности, остров Аоба (Оба или Амбаэ / англ. Aoba, Ambae), имеющий площадь 402 км², вырос вокруг активного вулкана Манаро и имеет крайне скудные ресурсы. Здесь нет естественных источников воды за исключением кратерных озер, а их чистота зависит от состояния вулкана. В периоды его извержения озера загрязняются пеплом, делая воду непригодной для употребления.
В декабре 2005 года Манаро вступил в стадию активности; был объявлен второй уровень опасности из пяти возможных; половина населения острова, более пяти тысяч человек, была эвакуирована. Новое извержение началось 28 сентября 2017 года: вулкан выбрасывает столбы пепла и лавы на высоту до 100 метров.
Для сравнения: высота выбросов от камчатских вулканов достигает нескольких километров.
На острове объявлен четвертый уровень опасности, что потребует эвакуации всех людей без исключения: помимо отсутствия питьевой воды, атмосфера небольшого острова загрязнена ядовитыми парами.
Эвакуация началась с первых часов извержения вулкана. Сейчас ежедневно с Аобы вывозят до 1000 человек, но в ближайшее время Австралия предоставит дополнительный транспорт, и к 6 октября на острове не останется ни одного человека. Многие отправились к родственникам и друзьям, а для тех, у кого никого нет, на безопасных островах созданы убежища. Люди смогут вернуться домой, когда кратерные озера снова наполнятся чистой водой.
Узнайте о других проблемах островного государства Вануату.