Жертвоприношения как метод борьбы с засухой: что творится в Уганде
Правоохранительные органы Уганды опубликовали доклад, в котором сообщается о ситуации с человеческими жертвоприношениями. Каждую неделю в стране исчезает минимум один ребенок. При этом в Уганде работает 650 000 «колдунов с лицензией», и еще более трех миллионов практикуют магию тайно.
Во время жертвоприношения у еще живого человека выкачивают кровь и удаляют части тела. В 2015 году ведьмы принесли в жертву семь детей и шесть взрослых. В 2016 году полицейским удалось раскрыть аналогичные убийства еще семи детей. Но поскольку бедственное положение в стране не прекращается, отчаявшиеся люди продолжают задабривать высшие силы.
В начале 2017 года в болоте были найдены останки 8-летнего мальчика, ставшего жертвой ритуала. Виновник в данном случае еще остается на свободе. В июне одну из ведьм Уганды приговорили к пожизненному заключению за убийство 7-летней девочки. Но это не останавливает сторонников магических действий: только в течение сентября по подозрению в совершении ритуальных убийств были арестованы более 44 человек. Один из них сознался в том, что лишил жизни восемь женщин.
«Убийства были ритуальными, — сообщил генерал-инспектор полиции Уганды Кейл Кайихура (Kale Kayihura). — Мы не остановимся, пока не арестуем всех причастных и не искореним эту практику». Помощь стражам порядка в выявлении подозреваемых оказывают представители церкви.
В последние годы Восточная Африка переживает сильнейшую засуху за полвека. В Уганде голод угрожает 1,6 млн жителей. Помимо этой страны, жертвоприношения женщин и детей практикуются в Танзании, Нигерии, Свазиленде, Либерии, Ботсване, Южной Африке, Намибии и Зимбабве.
Узнайте, зачем ацтеки приносили людей в жертву.