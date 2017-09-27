Огонь захватил Южную Калифорнию: фото и видео
Очаг возгорания пожара, бушующего в Южной Калифорнии, находился на границе соседних округов Ориндж и Риверсайд. В течение всего понедельника пожарные боролись с пламенем, но к вечеру удалось локализовать только 5% захваченных им территорий. В общей сложности к этому времени огонь занял площадь около 9 км².
#CanyonFire being worked from the ground and air as it grows to 2,000 acres in Corona pic.twitter.com/htWovFgevy— Watchara Phomicinda (@watcharaphotog) 26 сентября 2017 г.
В результате стихийного бедствия никто из людей не пострадал, но жилые и общественные здания оказались под непосредственной угрозой. Кроме того, сильное задымление могло отразиться на здоровье местных жителей. Часть из них сами покинули свои жилища, другим было предложено эвакуироваться.
#CanyonFire still burning #hot in #Corona. Charred area now up to 2,000 acres. Lots of #firefighters on the scene battling #blaze at #night. pic.twitter.com/NxogPD8jmo— luis sinco (@luissinco) 26 сентября 2017 г.
Несмотря на все усилия пожарных, спустя сутки огонь все еще продолжал бушевать. К его тушению было привлечено более 1600 специалистов. Ситуацию усугубляет жаркая погода (+32 ºC) и сухой западный ветер со скоростью около 8 км/ч с порывами до 24 км/ч. Сейчас в Южной Калифорнии — раннее утро, информации о полной победе над пламенем не поступало, но некоторым людям уже разрешили вернуться домой.
Между тем этот пожар лишь первый в череде ожидаемых. В октябре со стороны города Санта-Ана приходит сухой горячий ветер, и округ Ориндж, а также соседние регионы, в этот период ежегодно оказываются охвачены огнем.
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