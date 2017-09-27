  • Огонь захватил Южную Калифорнию: фото и видео
    Фото: orangecityfirefighters/Instagram
  • Огонь захватил Южную Калифорнию: фото и видео
    Фото: anishavasani/Instagram
  • Огонь захватил Южную Калифорнию: фото и видео
    Фото: changin.it.up/Instagram
Происшествия

Огонь захватил Южную Калифорнию: фото и видео

25 сентября в Южной Калифорнии начался пожар. Сильный ветер разнес огонь более чем на 800 гектаров, вынудив жителей в спешке покинуть свои дома.
Анастасия Баринова
27 сентября 2017 в 15:17
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Очаг возгорания пожара, бушующего в Южной Калифорнии, находился на границе соседних округов Ориндж и Риверсайд. В течение всего понедельника пожарные боролись с пламенем, но к вечеру удалось локализовать только 5% захваченных им территорий. В общей сложности к этому времени огонь занял площадь около 9 км².

В результате стихийного бедствия никто из людей не пострадал, но жилые и общественные здания оказались под непосредственной угрозой. Кроме того, сильное задымление могло отразиться на здоровье местных жителей. Часть из них сами покинули свои жилища, другим было предложено эвакуироваться.

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