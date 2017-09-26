Кладоискатель нашел радиоактивный материал из лаборатории Гитлера
Необычный кусок металла обнаружил 64-летний Бернд Тельманн во время исследования окрестностей Ораниенбурга, города на северо-востоке Германии. Мужчина принес его домой, после чего связался с полицией. Находка оказалась радиоактивной; Тельманн и 15 других жителей из соседних домов были эвакуированы. Блестящий кусок металла погрузили в свинцовый контейнер, который в свою очередь был упакован в защитный кейс, и отправили на изучение.
Самого Тельманна увезли на допрос; ему грозит обвинение в хранении «неустановленных радиоактивных веществ», сообщает Berlin Courier. Мужчина отказывается говорить, где именно была сделана находка.
По данным немецких властей, в районе Ораниенбурга располагалась секретная лаборатория Адольфа Гитлера, в которой проводились опыты по обогащению урана с целью создания атомной бомбы.
В книге «Бомба Гитлера» берлинский историк Райнер Карслш писал, что незадолго до окончания Второй мировой войны Германия произвела три испытания ядерного оружия. Впоследствии Геральд Кирхнер, представитель федеральной службы по вопросам радиационной защиты, опроверг эти утверждения. По его словам, в образцах почвы, взятых на предполагаемых местах испытаний, не было выявлено следов взрыва атомной бомбы.