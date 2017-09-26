  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: hercules_nebesny/Instagram
  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: Авиакомпания Вим-Авиа
  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: 063_samara/Instagram
  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: eterekhina/Instagram
  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: xmax54/Instagram
  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: ilusha_hadarov/Instagram
  • 43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
    Фото: ilusha_hadarov/Instagram
Происшествия

43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов. По данным туроператоров, за рубежом находятся 43 тысячи человек, отправленных рейсами этого авиаперевозчика.
Анастасия Баринова
26 сентября 2017 в 13:30
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Ассоциация выездного туризма «Турпомощь» сообщила о том, что туристы, отправившиеся рейсами «ВИМ-Авиа» в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит, «оказались под угрозой неисполнения услуг»: после того, как авиакомпания приостановила выполнение рейсов, у пассажиров нет возможности вернуться домой.

Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. Генпрокуратура установила, что только «с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов было выполнено 1020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов».

До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тысяч клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тысяч пассажиров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «ВИМ-Авиа»: их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму 1 миллион рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Еще одна пострадавшая сторона, туроператоры, на встрече с руководством Ростуризма и Росавиации озвучили четкую позицию: «Останавливать работу «ВИМ-Авиа» сейчас нельзя, потому что пересаживать людей просто не на что. Перевозчик должен отлетать до середины октября, когда закончатся чартерные программы операторов». Читать далее

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