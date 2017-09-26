43 000 пассажиров «ВИМ-Авиа» не могут вернуться домой
Ассоциация выездного туризма «Турпомощь» сообщила о том, что туристы, отправившиеся рейсами «ВИМ-Авиа» в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит, «оказались под угрозой неисполнения услуг»: после того, как авиакомпания приостановила выполнение рейсов, у пассажиров нет возможности вернуться домой.
Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. Генпрокуратура установила, что только «с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов было выполнено 1020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов».
До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тысяч клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тысяч пассажиров. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «ВИМ-Авиа»: их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — на сумму 1 миллион рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Еще одна пострадавшая сторона, туроператоры, на встрече с руководством Ростуризма и Росавиации озвучили четкую позицию: «Останавливать работу «ВИМ-Авиа» сейчас нельзя, потому что пересаживать людей просто не на что. Перевозчик должен отлетать до середины октября, когда закончатся чартерные программы операторов». Читать далее
Представители туристической сферы России подчеркивают, что в очередной раз «проблемы авиакомпаний сваливаются на туроператоров, которым сейчас в суперэкстренном режиме придется решать вопросы с перевозкой туристов. …Чартерные программы «ВИМ-Авиа» туроператорами оплачены полностью, а пересаживать туристов на другие авиакомпании им придется за свой счет». При этом средства, собранные на счету ассоциации «Турпомощь», не могут быть использованы для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа», потому что они предназначены для эвакуации туристов в случае банкротства туроператоров.
К настоящему времени стало известно о том, что Министерство транспорта РФ и Росавиация приняли неотлагательные решения по антикризисному управлению «ВИМ-Авиа». Авиаперевозчик собственными либо привлеченными силами выполнит свои обязательства по вывозу с мест отдыха пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании. В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров. Вся операционная деятельность «ВИМ-Авиа» будет вестись из Внуково, куда первые пассажиры задержанных рейсов прибудут 26 сентября.
В Ростуризме и в Ассоциации «Турпомощь» организована работа «горячей линии»: +7−985−226−82−71 и +7−499−678−12−03.