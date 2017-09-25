Аквалангистка погибла в попытке поставить мировой рекорд
45-летняя болгарская аквалангистка Теодора Балабанова вместе со своим 47-летним мужем занимались дайвингом на протяжении многих лет. В Греции супруги восемь лет назад открыли школу подводного погружения, продолжая совершенствовать и собственные навыки. Так им пришла в голову мысль побить сразу два мировых рекорда: по погружению с кислородными баллонами в одиночку (для женщин) и парой. Заявленная глубина достигала 231 метра.
В интервью перед погружением Теодора рассказала, что хорошо знает выбранный участок в районе полуострова Халкидики. Сомнений в успехе у нее не было, однако ситуация сложилась иначе. В процессе погружения женщина почувствовала себя плохо, она оказалась дезоориентирована и потеряла сознание. На поверхность ее подняли уже мертвой.
Ее муж также почувствовал себя плохо, но успел дать знать спасателям. Затем его еще около трех часов держали на небольшой глубине — для того, чтобы давление, действующее на водолаза при подъеме, уменьшалось постепенно. Сейчас аквалангист находится в больнице города Салоники в барокамере с диагнозом «кессонная болезнь», но, по словам медиков, его жизни уже ничто не угрожает.