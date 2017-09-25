Отложенные последствия урагана «Ирма»
На прошлой неделе Элен и Гэри Миллеры, живущие неподалеку от Орланд, заметили, что на стенах их дома появились трещины. Предположив возможное разрушение, супруги перенесли часть вещей к своим детям, живущим по соседству.
Однако семейная пара недооценила возможный масштаб разрушения: за ночь возле дома появилась карстовая воронка, куда утром и провалилась часть здания. Описывая утрату дома, Гэри вспоминает странный звук и огромные трещины, которыми покрылись стены перед тем, как обрушиться на дно. По оценкам, в глубину воронка достигала 4,5 метров, в ширину — 7,6 метра.
Sinkhole destroys home in Apopka, Florida. pic.twitter.com/KMXv3LPF3J
— Clay LePard (@ClayLePard) 19 сентября 2017 г.
Около недели назад в этой части Флориды штормило: последствия урагана «Ирма» будут ощущаться еще долго. В частности, ряд территорий после прохождения сильных тропических циклонов оказываются залиты водой, а другие, напротив, теряют свои водные массивы.
Для Флориды еще одним фактором риска является образование карстовых воронок: местная почва по большей части состоит из хрупких карбонатных известняковых пород. Достаточно даже небольшого объема воды, которую принесет шторм — и песок вымывается из земли, после чего она становится подвижной.
Миллеры прожили в своем доме 49 лет, и другого жилья у них нет. Пожилая пара также лишилась множества вещей, включая обручальные кольца. Сейчас пострадавшие остановились у родственников; в интернете им в помощь ведется сбор средств.
Узнайте про другие карстовые воронки, появляющиеся по всему миру.