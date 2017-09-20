Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в штате Пуэбла, в 55 км к югу от одноименного города. Его очаг залегал на глубине 51 км.известно о 216 погибших только в столице. В их числе — 22 ребенка, погребенных под стенами разрушенной школы. Число жертв в других областях уточняется. Под руинами многих зданий еще остаются живые люди; разбор завалов продолжается.
Mexico City during the earthquake. pic.twitter.com/udERTj2Scs
— Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) September 19, 2017
В течение 19 сентября произошло еще 11 афтешоков магнитудой до 4. Половина Мехико осталась без электричества. В соседнем штате Морелос электроснабжение отсутствует на 60% территории. В общей сложности перебои с электричеством коснулись более 4,6 млн человек. Есть повреждения газовых сетей. Столичный аэропорт на несколько часов закрывался, но сейчас он работает в штатном режиме.
Также сообщается о гибели 15-ти человек в районе вулкана Попокатепетль, расположенного в 70 км к юго-востоку от Мехико: в момент первого толчка он выбросил столб пепла и лаву. Жертвами стали люди, находившиеся в близлежащей церкви. Между тем этот активный вулкан извергается постоянно: очередная серия его пробуждения началась еще 22 августа.
Землетрясение 19 сентября 2017 года — уже второе за месяц в Мексике: 7 сентября жертвами землетрясения магнитудой 8,2 стало более 200 человек, тысячи зданий, автомагистралей и других объектов инфраструктуры были разрушены. При этом новый удар стихии обрушился спустя ровно 32 года после крупнейшего в истории континента аналогичного бедствия: 19 сентября 1985 года разрыв в тектонической плите Кокос в Тихом океане привел к землетрясению магнитудой 8,1.
Основной удар тогда пришелся на центральные и северные районы Мехико. Общее количество погибших, по разным оценкам, составило 5 000 — 10 000 человек.