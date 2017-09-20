  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: santiago_arau/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: juancops/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: sergio.mtz.sanchez/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: arcturus_cm/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: amr_alvarado/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: amr_alvarado/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: santiago_arau/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: santiago_arau/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: santiago_arau/Instagram
  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: santiago_arau/Instagram
Происшествия

Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео

Днем 19 сентября в Мексике произошло мощное землетрясение, за которым последовала серия афтешоков. Это случилось спустя ровно 32 года после Terremoto de México de 1985 — одного из самых разрушительных землетрясений в истории страны и всего континента.
Анастасия Баринова
20 сентября 2017 в 13:44
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Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в штате Пуэбла, в 55 км к югу от одноименного города. Его очаг залегал на глубине 51 км.

  • Сильное землетрясение в Мексике: фото и видео
    Фото: US Geological Survey
К настоящему времени известно о 216 погибших только в столице. В их числе — 22 ребенка, погребенных под стенами разрушенной школы. Число жертв в других областях уточняется. Под руинами многих зданий еще остаются живые люди; разбор завалов продолжается.

В течение 19 сентября произошло еще 11 афтешоков магнитудой до 4. Половина Мехико осталась без электричества. В соседнем штате Морелос электроснабжение отсутствует на 60% территории. В общей сложности перебои с электричеством коснулись более 4,6 млн человек. Есть повреждения газовых сетей. Столичный аэропорт на несколько часов закрывался, но сейчас он работает в штатном режиме.

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