Как ураган «Ирма» разрушил Карибы: фото
Перед тем, как обрушиться на Флориду, ураган «Ирма» прошелся по Карибским островам. Скорость ветра достигала 285 км/ч, урагану была присвоена 5-я, высшая категория опасности. На острове Сент-Мартен в руины превратились 70% зданий, на Барбуде — 90%. Тысячи людей остались без электроэнергии, воды и продуктов питания, более 10 человек погибло. Невосполнимый ущерб был нанесен и природе.
Отсутствие облаков позволило спутнику Landsat 8 сделать качественные фотографии, показывающие масштабы экологической катастрофы. Разница между снимками каждой местности составляет около двух недель. На более ранних острова покрыты растительностью, тогда как полученные в сентябре изображения демонстрируют безжизненную коричневую пустошь. Даже если не все деревья были вырваны с корнем, обрушившаяся на растения соленая вода иссушила листья. Наиболее зеленым остался остров Антигуа — достигнув его территории, ураган немного ослаб.
Посмотрите на полет сквозь ураган.