Итальянская семья погибла, провалившись в кратер вулкана
Итальянский город Поццуоли (итал. Pozzuoli) привлекает множество туристов: он расположен в центре вулканической области Флегрейские поля. Наиболее популярным экскурсионным объектом здесь является действующий вулкан Сольфатара (ит. Solfatara di Pozzuoli). Он известен с древних времен — еще в римской мифологии Сольфатара упоминается как дом для бога Вулкана.
В районе Флегрейских полей постоянно происходят вертикальные колебания и растет вулканическая активность, а из кратеров Сольфатары выделяется пар с температурой +160° С, содержащий вулканические газы с запахом сероводорода. Ученые считают, что это свидетельствует о пробуждении супервулкана.
Тем не менее область открыта для посещения — сюда приезжают и экскурсионные группы, и отдельные туристы. По всем маршрутам установлены заграждения и информационные таблички. В тексте отдельно подчеркивается важность держаться подальше от фумарол — трещин в кратере, по которым на поверхность поднимаются пар и газ.
Местные власти уверяют, что если соблюдать правила техники безопасности — гостям ничего не грозит. Трагедия, которая произошла 12 сентября, стала следствием безответственности со стороны туристов. К настоящему времени уже установлено, что 11-летний мальчик, приехавший к вулкану вместе с родителями и 7-летним братом, сам перелез через заграждение и оказался в запретной зоне.
Родители попытались догнать сына, но не смогли: и взрослые, и ребенок моментально отравились газами и упали в трехметровую воронку. Все это произошло на глазах другого сына, остававшегося за заграждением. Сейчас с ним работают психологи; до приезда бабушки мальчик останется под присмотром социальных работников.
Детально расследовать обстоятельства происшествия будет специально созданная комиссия, которая дополнительно проверит уровень безопасности в районе Флегрейских полей.