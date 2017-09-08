  • Землетрясение в Мексике раскололо отель пополам
    Фото: infonortmx/Instagram
  • Землетрясение в Мексике раскололо отель пополам
    Фото: noticiero_informativove/Instagram
  • Землетрясение в Мексике раскололо отель пополам
    Отель «Anel» в Матиас-Ромеро Фото: wolfiehernandez/Instagram
Происшествия

Землетрясение в Мексике раскололо отель пополам

В пятницу в акватории Тихого океана у побережья мексиканского штата Чьяпас произошло землетрясение. Среди пострадавших объектов оказалась небольшая гостиница: ее раскололо надвое. К счастью, в этом случае обошлось без жертв.
Анастасия Баринова
8 сентября 2017 в 16:21
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8 сентября в 04:49 UTC (07:49 по Москве) около 50 миллионов жителей Мексики ощутили землетрясение, эпицентр которого находился у побережья юго-восточного штата Чьяпас. По сообщениям специалистов, оно стало самым сильным за минувшие 100 лет: магнитуда подземных толчков составила 8,2, за которыми последовал афтершок магнитудой 5,7. Мощные сейсмическая волна докатилась даже до столицы, разрушив множество зданий, но самый тяжелый удар приняли на себя штаты Чьяпас и Оахака. К настоящему времени известно о 15 погибших, но это число может значительно увеличиться, поскольку разбор завалов продолжается.

Количество людей, получивших ранения и обращающихся в больницы, постоянно растет. Только в небольшом городе Матиас-Ромеро с населением около 38 тысяч человек помощь медиков потребовалась 80 людям. Один из них остается под наблюдением с тяжелейшей травмой мозга.

В этом городе, как и многих населенных пунктах по всей стране, разрушены дома и другие объекты. Среди них оказалась гостиница Anel. Обломки здания, расколовшегося пополам, накрыли 4 человек, но, по последним данным, их удалось спасти.

На побережье также объявлена угроза цунами. В настоящее время высота волн не превышает 1 метра, но специалисты не исключают серьезного подъема воды и волн до 3 метров.

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