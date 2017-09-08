Землетрясение в Мексике раскололо отель пополам
8 сентября в 04:49 UTC (07:49 по Москве) около 50 миллионов жителей Мексики ощутили землетрясение, эпицентр которого находился у побережья юго-восточного штата Чьяпас. По сообщениям специалистов, оно стало самым сильным за минувшие 100 лет: магнитуда подземных толчков составила 8,2, за которыми последовал афтершок магнитудой 5,7. Мощные сейсмическая волна докатилась даже до столицы, разрушив множество зданий, но самый тяжелый удар приняли на себя штаты Чьяпас и Оахака. К настоящему времени известно о 15 погибших, но это число может значительно увеличиться, поскольку разбор завалов продолжается.
Количество людей, получивших ранения и обращающихся в больницы, постоянно растет. Только в небольшом городе Матиас-Ромеро с населением около 38 тысяч человек помощь медиков потребовалась 80 людям. Один из них остается под наблюдением с тяжелейшей травмой мозга.
В этом городе, как и многих населенных пунктах по всей стране, разрушены дома и другие объекты. Среди них оказалась гостиница Anel. Обломки здания, расколовшегося пополам, накрыли 4 человек, но, по последним данным, их удалось спасти.
A least 15 people have died after 8.1-magnitude earthquake strikes off coast of southern Mexico, state media reports https://t.co/uvaGJ8M5kb pic.twitter.com/AY2QktAo8e— CNN (@CNN) 8 сентября 2017 г.
На побережье также объявлена угроза цунами. В настоящее время высота волн не превышает 1 метра, но специалисты не исключают серьезного подъема воды и волн до 3 метров.