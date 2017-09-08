37 млн человек — в зоне риска на пути урагана «Ирма»
Тропический шторм, получивший имя «Ирма», зародился в центральной части Атлантики. Продвигаясь по Карибскому бассейну, он наращивал свою мощь. Скорость ветра достигала 297 километров в час, при этом экстремальные погодные условия наблюдались на протяжении 33 часов, что стало рекордом продолжительности.
Урагану была присвоена сильнейшая — пятая — категория. На Сен-Бартелеми, Сен-Мартене и других островах Карибского бассейна погибли 14 человек. На Барбуде разрушено 90% зданий. В общей сложности от удара стихии так или иначе пострадали более 1,2 млн человек, но общие итоги, по прогнозам, будут еще более катастрофическими. К настоящему времени ураган снизил силу ветра до 75 км/ч, но его разрушительный путь продолжается. С учетом приближения «Ирмы» к штату Флорида и дальнейшего продвижения по Джорджии, эксперты ООН оценивают число людей в зоне риска на уровне 37 миллионов.
В частности, только в районе Майами проживает 6 млн человек; их эвакуация уже началась. Школы и стадионы переоборудуются под убежища, однако массовый вывоз людей из зоны бедствия становится все более сложным: на дорогах образовались огромные пробки. Кроме того, большинство АЗС исчерпали свой запас топлива, а подвезти новое невозможно. Своих нефтеперерабатывающих заводов во Флориде нет; штат зависит от поставок танкерами и баржами, но береговая охрана ограничила судоходство по всему побережью.
Во Флориде уже сейчас в состояние готовности приведены 7 000 бойцов Национальной гвардии США. В их распоряжении — 1000 машин повышенной проходимости, 17 катеров, 13 вертолетов и 700 переносных аккумуляторов. В течение 8 сентября планируется набрать до 30 тысяч человек, приведя в готовность 4 тысячи наземных транспортных средств и 100 вертолетов. На территории всех 67 округов штата введен режим чрезвычайной ситуации.