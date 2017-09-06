Австралиец заблудился в пустыне и прошел 140 км
Томас Мейсон, живущий в австралийском городе Дарвин, по работе отправился в резервацию аборигенов, расположенную на границе штатов Южная Австралия и Северная территория. Он прилетел в Алис-Спрингс, а затем добрался к месту назначения на машине.
Обратно ему предстоял тот же путь, но на трассе ему встретилось стадо диких верблюдов. Пытаясь объехать животных, молодой человек сбил одно из них. И хотя сам Томас травм не получил, продолжать поездку уже было невозможно: его машина была разбита. Оказавшись на пустынной дороге примерно в 150 километрах от ближайшего города, Томас принял единственно верное решение — идти по ней пешком.
Но у него не было ни еды, ни воды; не было и сигнала сотовой связи, а затем Томас вовсе потерял свой телефон. Из полезных вещей австралиец имел лишь фонарик. На дороге он также нашел канистру с водой, но ее было мало, так что когда она кончилась, молодой человек пил свою мочу. «Но если я останусь здесь — я умру», — думал он и упорно продолжал идти.
Поисковая группа была направлена только спустя сутки после происшествия: тревогу подняли родители Томаса, заметившие, что он не сел на рейс «Алис-Спрингс — Дарвин». Спустя 60 часов после аварии спасатели обнаружили молодого человека в 37 километрах от небольшого города Юлара. К тому времени в общей сложности он прошел около 140 км.
Узнайте, как прожить 133 дня на плоту.