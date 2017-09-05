Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
В западной части Тихого океана ежегодно, приблизительно с мая по октябрь, формируются тропические циклоны. Сезон 2017 года начался уже 27 апреля с приходом тайфуна Muifa, а всего к настоящему времени на регион обрушилось 16 тропических штормов и 5 тайфунов. Самым сильным считается тайфун «Нору» с пиком интенсивности 23 июля: скорость порывов ветра достигала 35 м/с.
Тропический шторм «Санву», обрушившийся на днях на Камчатку, едва не побил этот рекорд. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Усть-Большерецком районе — 30 м/с, в Петропавловске-Камчатском — 28 м/с, в Усть-Камчатском районе — 22 м/с. Максимальное количество осадков выпало в Елизовском районе — 27 миллиметров, а в Усть-Камчатском районе — 16 миллиметров. Высота волн местами достигала 8−9 метров.
На Дальнем Востоке бушует тайфун «Санву» https://t.co/iwAqHTqSkL#тайфун pic.twitter.com/wj7oS1FJ2b
— Пятый канал Новости (@5tv) 4 сентября 2017 г.
В Северо-Курильске в Сахалинской области река поменяла русло и вошла в город, где затопила множество жилых домов и снесла гаражи. Размыто 500 метров автодороги, повреждены 4 моста.
К 5 сентября циклон ослабил свое влияние. Ветер силой до 20 м/с и умеренный дождь наблюдаются только в Усть-Камчатском районе, а в остальных местах полуострова стоит сухая теплая погода, скорость ветра не превышает норму.