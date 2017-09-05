  • Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
    Фото: NASA
  • Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
    Фото: kam24.ru/Instagram
  • Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
    Фото: goodswallow/Instagram
  • Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео
    Фото: chiga910821/Instagram
Происшествия

Циклон принес на Дальний Восток волны высотой 9 метров: видео

На Дальний Восток обрушился мощный циклон, в который трансформировался тропический шторм «Санву».
Анастасия Баринова
5 сентября 2017 в 13:25
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В западной части Тихого океана ежегодно, приблизительно с мая по октябрь, формируются тропические циклоны. Сезон 2017 года начался уже 27 апреля с приходом тайфуна Muifa, а всего к настоящему времени на регион обрушилось 16 тропических штормов и 5 тайфунов. Самым сильным считается тайфун «Нору» с пиком интенсивности 23 июля: скорость порывов ветра достигала 35 м/с.

Тропический шторм «Санву», обрушившийся на днях на Камчатку, едва не побил этот рекорд. Максимальные порывы ветра были зарегистрированы в Усть-Большерецком районе — 30 м/с, в Петропавловске-Камчатском — 28 м/с, в Усть-Камчатском районе — 22 м/с. Максимальное количество осадков выпало в Елизовском районе — 27 миллиметров, а в Усть-Камчатском районе — 16 миллиметров. Высота волн местами достигала 8−9 метров.


В Северо-Курильске в Сахалинской области река поменяла русло и вошла в город, где затопила множество жилых домов и снесла гаражи. Размыто 500 метров автодороги, повреждены 4 моста.


К 5 сентября циклон ослабил свое влияние. Ветер силой до 20 м/с и умеренный дождь наблюдаются только в Усть-Камчатском районе, а в остальных местах полуострова стоит сухая теплая погода, скорость ветра не превышает норму.

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СМИ2
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