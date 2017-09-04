Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
В минувшие выходные несколько тысяч местных жителей и туристов оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода селя после прорыва Верхнего Башкаринского озера.
Несколько участков федеральной автодороги А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус» общей протяженностью 3,3 км оказалось разрушено. Без газоснабжения остались села Верхний Баксан, Байдаево, Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли и Терскол, где проживает более 5 тысяч человек. Кроме того, на момент происшествия здесь отдыхало более 500 туристов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Спасатели оперативно приступили к эвакуации людей. В течение 2 и 3 сентября из зоны бедствия вертолетами МЧС было вывезено более 500 человек. По данным МЧС, на туристических маршрутах горы Эльбрус остаются 42 группы численностью 201 человек, в том числе 54 иностранца. Для перевозки людей и доставки продуктов задействовано четыре вертолета, которые уже совершили 52 рейса. К работам в зоне ЧС привлечены более 660 человек и 126 единиц наземной и воздушной техники.
В ночь на 4 сентября дорожные службы ликвидировали самый большой 300-метровый размыв на автомагистрали. Это позволило технике подобраться к другим разрушенным участкам. Сейчас две единицы дорожной техники работают на берегах реки Баксан: это поможет вернуть поток в старое русло.
К настоящему времени известно о гибели одного местного жителя: его тело найдено в пойме реки Баксан. Два человека числятся пропавшими без вести. Один из них — глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, первым прибывший на место происшествия. Он докладывал о ситуации по телефону, когда очередной сель накрыл его автомобиль и унес в ущелье.