  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: djaboev_tsakoeva/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: djaboev_tsakoeva/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: djaboev_tsakoeva/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: djaboev_tsakoeva/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: djaboev_tsakoeva/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: khimchistkatyrnyauz/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: khimchistkatyrnyauz/Instagram
  • Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео
    Фото: khimchistkatyrnyauz/Instagram
Происшествия

Крупнейший сход селя в Приэльбрусье: фото и видео

В ночь на 1 сентября произошел прорыв Верхнего Башкаринского озера в Кабардино-Балкарии. В результате по ущельям спустился мощный грязевой поток, разрушив единственную дорогу, ведущую к Эльбрусу.
Анастасия Баринова
4 сентября 2017 в 13:08
28

В минувшие выходные несколько тысяч местных жителей и туристов оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода селя после прорыва Верхнего Башкаринского озера.


Несколько участков федеральной автодороги А-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус» общей протяженностью 3,3 км оказалось разрушено. Без газоснабжения остались села Верхний Баксан, Байдаево, Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли и Терскол, где проживает более 5 тысяч человек. Кроме того, на момент происшествия здесь отдыхало более 500 туристов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.


Спасатели оперативно приступили к эвакуации людей. В течение 2 и 3 сентября из зоны бедствия вертолетами МЧС было вывезено более 500 человек. По данным МЧС, на туристических маршрутах горы Эльбрус остаются 42 группы численностью 201 человек, в том числе 54 иностранца. Для перевозки людей и доставки продуктов задействовано четыре вертолета, которые уже совершили 52 рейса. К работам в зоне ЧС привлечены более 660 человек и 126 единиц наземной и воздушной техники.

В ночь на 4 сентября дорожные службы ликвидировали самый большой 300-метровый размыв на автомагистрали. Это позволило технике подобраться к другим разрушенным участкам. Сейчас две единицы дорожной техники работают на берегах реки Баксан: это поможет вернуть поток в старое русло.

К настоящему времени известно о гибели одного местного жителя: его тело найдено в пойме реки Баксан. Два человека числятся пропавшими без вести. Один из них — глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев, первым прибывший на место происшествия. Он докладывал о ситуации по телефону, когда очередной сель накрыл его автомобиль и унес в ущелье.

Тоже интересно

Как небольшой оползень превращается в катастрофу

Обсудить
СМИ2
Страшная встреча в глухом лесу закончилась веселым курьезом
Страшная встреча в глухом лесу закончилась веселым курьезом
Тоже интересно
Оползень в Киргизии: фото из космоса
Оползень в Киргизии: фото из космоса
Неуловимый свет ночного города: Кто не спит этой ночью?
Неуловимый свет ночного города: Кто не спит этой ночью?