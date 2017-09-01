Британский турист улетел в Германию по паспорту подруги
23-летний британец Майкл Рэндалл (Michael Randall), работающий техником в команде Formula 1, собирался посетить мотошоу в Берлине. Торопясь на утренний рейс, мужчина случайно взял паспорт своей девушки.
Пара накануне прилетела из отпуска, чемоданы еще были не до конца разобраны, и «в доме был хаос с вещами», — пояснил Майкл. Ошибку туриста легко понять — но едва ли можно оправдать персонал лондонского аэропорта Гатвик: ни во время паспортного контроля, ни при посадке на самолет компании easyJet ни один сотрудник не придал значения, что темноволосый мужчина летит по паспорту 34-летней блондинки Шарлотты Булл (Charlotte Bull).
Майкл заметил ошибку, уже находясь на борту самолета. Опасаясь проблем при въезде в Германию, он сообщил об этом бортпроводникам, а те передали информацию службам безопасности. На земле был проведен 90-минутный допрос «в крайне агрессивной форме», но в итоге Майклу разрешили въезд, дав однодневную визу. Ситуацию спасло то, что в этот же день на мотошоу летел коллега Майкла, и он привез ему правильный паспорт.
Добраться домой туристу удалось без приключений. Шарлотта, чей паспорт без ее ведома слетал в континентальную Европу, с возмущением комментирует ситуацию: женщина говорит о том, что при современном уровне террористических угроз подобное отношение к проверке документов вызывает немало вопросов.
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