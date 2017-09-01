  • Британский турист улетел в Германию по паспорту подруги
    Фото: Chris/Flickr.com
  • Британский турист улетел в Германию по паспорту подруги
    Фото: Pixabay.com
Происшествия

Британский турист улетел в Германию по паспорту подруги

Спеша рано утром на рейс, британец по ошибке захватил паспорт своей подруги. Это не помешало ему успешно пройти все предполетные процедуры. Ошибку турист заметил лишь во время полета.
Анастасия Баринова
1 сентября 2017 в 17:13
2

23-летний британец Майкл Рэндалл (Michael Randall), работающий техником в команде Formula 1, собирался посетить мотошоу в Берлине. Торопясь на утренний рейс, мужчина случайно взял паспорт своей девушки.

Пара накануне прилетела из отпуска, чемоданы еще были не до конца разобраны, и «в доме был хаос с вещами», — пояснил Майкл. Ошибку туриста легко понять — но едва ли можно оправдать персонал лондонского аэропорта Гатвик: ни во время паспортного контроля, ни при посадке на самолет компании easyJet ни один сотрудник не придал значения, что темноволосый мужчина летит по паспорту 34-летней блондинки Шарлотты Булл (Charlotte Bull).

  • Британский турист улетел в Германию по паспорту подруги
    Фото: Charlotte Bull/Facebook

Майкл заметил ошибку, уже находясь на борту самолета. Опасаясь проблем при въезде в Германию, он сообщил об этом бортпроводникам, а те передали информацию службам безопасности. На земле был проведен 90-минутный допрос «в крайне агрессивной форме», но в итоге Майклу разрешили въезд, дав однодневную визу. Ситуацию спасло то, что в этот же день на мотошоу летел коллега Майкла, и он привез ему правильный паспорт.

Добраться домой туристу удалось без приключений. Шарлотта, чей паспорт без ее ведома слетал в континентальную Европу, с возмущением комментирует ситуацию: женщина говорит о том, что при современном уровне террористических угроз подобное отношение к проверке документов вызывает немало вопросов.

Узнайте, как можно путешествовать по паспорту единорога.

Тоже интересно

Лучшие паспорта для путешествий: новый рейтинг

Обсудить
СМИ2
Находка археологов в Крыму может перевернуть историю
Находка археологов в Крыму может перевернуть историю
Тоже интересно
Почему нельзя выкладывать фотографии посадочных талонов в соцсети
Почему нельзя выкладывать фотографии посадочных талонов в соцсети
Неуловимый свет ночного города: Кто не спит этой ночью?
Неуловимый свет ночного города: Кто не спит этой ночью?