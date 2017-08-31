Взрыв на химзаводе в Техасе, пострадавшем от урагана «Харви»: видео
В ночь на 31 августа в спасательные службы округа Харрис поступил сигнал о двух взрывах и черном дыме в районе химзавода компании «Аркема» (Arkema). Предприятие производит органические пероксиды, которые используются для производства пластичных полимеров, полистирола, красок и других продуктов.
Ураган «Харви» приблизился к Техасу 25 августа, и работа завода уже тогда была приостановлена. Однако наводнение оставило предприятие без электроснабжения. В результате система охлаждения, поддерживающая химикаты в стабильном состоянии, вышла из строя, что в конечном итоге и привело к взрыву.
Эвакуация людей, проживающих в радиусе 2,4 км, началась достаточно оперативно, но уже в первые минуты после взрывов появились пострадавшие. В частности, заместитель шерифа был доставлен в больницу с симптомами отравления химикатами, и еще 9 человек, почувствовав легкое недомогание, сами обратились в медучреждения.
Как пояснили представители компании, органические пероксиды легко воспламеняемы и крайне токсичны. После консультаций с местными властями и экспертами было решено не тушить огонь: это слишком опасно даже для пожарных, которые могут отравиться химикатами. Наличие огромных массивов воды вокруг завода рано или поздно потушит пламя. В «Аркеме» также добавляют, что ситуация будет оставаться опасной до тех пор, пока специалисты не смогут вернуться на завод, чтобы запустить системы охлаждения. Более того: склады продукции разбросаны по обширной территории, поэтому угроза новых взрывов еще сохраняется.
В 2-километровом радиусе от химзавода живет около 4000 человек. Людей призывают не возвращаться в зону, откуда была произведена их эвакуация.
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