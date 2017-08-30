Ураган «Харви»: 55 триллионов литров воды за три дня
В ночь на 26 августа штат Техас оказался во власти продолжительного тропического шторма «Харви». За первые три дня в общей сложности выпало более 55 трлн литров воды. СМИ приводят показательное сравнение: это сопоставимо с объемом 27 млн олимпийских плавательных бассейнов.
Уже сейчас «Харви» признали самым разрушительным стихийным бедствием в истории Техаса; ущерб от него оценивают в десятки миллиардов долларов. При этом ливни не прекращаются, и к концу среды синоптики прогнозируют выпадение еще около 23 трлн литров.
Многим больницам не хватает мощностей электрогенераторов; по этой причине некоторые из них пришлось закрыть. На территориях, пострадавших от наводнений, во временных убежищах находятся более 20 тысяч эвакуированных жителей штата. Данные о погибших отличаются: различные источники называют цифры от 11 до 30 человек. В Хьюстоне объявлен комендантский час на период с полуночи и до пяти часов утра. Местные власти поясняют, что эта мера необходима для предотвращения преступлений. Кроме того, это поможет специалистам и волонтерам беспрепятственно проводить спасательные операции.
В ближайшие дни в юго-восточном регионе Техаса дожди должны прекратиться. Вода начнет уходить, а затем еще на протяжении долгого времени штату предстоит восстанавливаться после удара стихии. Президент США Дональд Трамп, посетивший зону бедствия, назвал масштаб катастрофы «невиданным» и пообещал техасцам федеральную помощь.
Теперь на очереди — соседняя Луизиана. В районах, граничащих с Техасом, эвакуированы уже более 500 человек; здесь также введен режим чрезвычайного положения. Шторм движется с низкой скоростью, он задержится на территории штата на два-три дня.