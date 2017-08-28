Таксист спас ястреба от урагана: видео
В минувшую пятницу Уильям Брузо поехал в магазин: он собирался запастись всем необходимым, чтобы переждать бурю (к городу приближался мощный ураган Харви). Мистер Брузо оставил машину на парковке, а вернувшись, обнаружил на пассажирском кресле ястреба. Вначале он попытался прогнать птицу — но безуспешно. Ястреб уселся на дверце машины и явно не спешил расставаться с облюбованным местечком. В конце концов таксист впустил его внутрь, увез домой, накормил куриными сердечками и дал имя Харви — Ястреб Урагана (оцените благозвучие клички в оригинале — «Harvey the Hurricane Hawk»).
Как сообщают ABC News, Харви принадлежит к ястребам Купера, среднего размера хищным птицам, весьма распространённым в Северной Америке.
Харви переночевал в доме таксиста, а в субботу за ним приехала Айвори Роуз — сотрудница местной природоохранной организации TWRS Wildlife Center. Специалисты смогут позаботиться о птице, а после выпустят в дикую природу. В воскресенье Huffington Post осведомился у зоозащитников о судьбе птицы — в ответ те выслали видео с Харви в его новом домике.
На видео можно услышать комментарии: «Птица получила травму, мешавшую ей летать. Она бы не пережила бурю, если бы ее не приютили».
Ветеринары пока не могут провести комплексное обследование Харви: сделать рентген можно только в центре организации, но из-за затопленных дорог добраться туда нельзя. Птицу доставят туда, как только паводок схлынет.
Что известно об урагане Харви — читайте сводку за выходные.