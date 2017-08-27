Последствия урагана «Харви»: фото и видео
Один житель города Рокпорт стал жертвой урагана «Харви», обрушившегося на Техас в ночь на субботу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News. Травмы получили от 12 до 14 человек. Небольшой город одним из первых принял на себя удар стихии.
Проливной дождь и ураганный ветер, порывы которого достигали 200 км в час, затруднили работу спасательных служб, так что они не всегда могли оперативно откликнуться на просьбы жителей о помощи.
Сейчас власти оценивают степень ущерба, нанесенного ураганом. Повреждено множество зданий, в том числе суд и школа, повалены столбы линий электропередач, подтоплены улицы.
Более 211 тысяч человек в Техасе оказались без электричества.
This is what South Texas looks like after #HurricaneHarvey hit https://t.co/qGnPTI6fj1 pic.twitter.com/DTicc0t3yu
— CNN (@CNN) 26 августа 2017 г.
Texas devastation. One dead in Texas as #HurricaneHarvey stalls, sparking flood fears https://t.co/1RoHfysrbH pic.twitter.com/lcUQ4f1fB1
— AFP news agency (@AFP) 27 августа 2017 г.
Devastating before-and-after footage shows street of buildings leveled in Rockport, Texas, by Hurricane #Harvey. https://t.co/wn8GG2yJ82 pic.twitter.com/TqhVy17y2v
— ABC News (@ABC) 27 августа 2017 г.