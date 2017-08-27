Происшествия

Последствия урагана «Харви»: фото и видео

Более 211 тысяч человек в Техасе оказались без электричества из-за удара мощнейшего урагана «Харви», сообщает «Интерфакс».
«Интерфакс»
27 августа 2017 в 14:50
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  • Последствия урагана «Харви»: фото и видео
    Фото: NASA

Один житель города Рокпорт стал жертвой урагана «Харви», обрушившегося на Техас в ночь на субботу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ABC News. Травмы получили от 12 до 14 человек. Небольшой город одним из первых принял на себя удар стихии.

Проливной дождь и ураганный ветер, порывы которого достигали 200 км в час, затруднили работу спасательных служб, так что они не всегда могли оперативно откликнуться на просьбы жителей о помощи.

Сейчас власти оценивают степень ущерба, нанесенного ураганом. Повреждено множество зданий, в том числе суд и школа, повалены столбы линий электропередач, подтоплены улицы.

Более 211 тысяч человек в Техасе оказались без электричества.



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