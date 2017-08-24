  • «Озеленение» по-быстрому: приклеить свежие ветки к мертвым деревьям
    Фото: ОНФ@ВКонтакте
  • «Озеленение» по-быстрому: приклеить свежие ветки к мертвым деревьям
    Фото: ОНФ@ВКонтакте
  • «Озеленение» по-быстрому: приклеить свежие ветки к мертвым деревьям
    Фото: ОНФ@ВКонтакте
Происшествия

«Озеленение» по-быстрому: приклеить свежие ветки к мертвым деревьям

Жители Невского района Санкт-Петербурга обратили внимание на странные деревья в одном из скверов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что к засохшим рябинам были привязаны свежие ветки ивы.
Анастасия Баринова
24 августа 2017 в 18:44
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В саду Ткачей на петербургской улице Бабушкина появились необычные деревья: засохшие за зиму рябины внезапно позеленели. Природного чуда не произошло: мертвую растительность «оживили» работники коммунальных служб — проводя работы по благоустройству территории, они примотали к засохшим деревьям новые зеленые ветки с помощью клейкой ленты.


Местные жители поясняют, что красивые молодые рябины погибли из-за отсутствия должного ухода. Но недавно Невский район Петербурга стал участником конкурса «Уютный сад — 2017», и именно сад Ткачей должен был стать «зеленой визитной карточкой» района. В рамках конкурса профессиональные судьи оценивают не только цветочное оформление объектов, но и состояние деревьев, кустарников, газонов, садовой мебели; учитываются площадь зеленой территории, состояние дорожек и тропинок.

В этом году объекты номинируются по нескольким категориям: «Сад цветов», «Уютный сад» и «Исторический сад», но, как говорят активисты, саду Ткачей теперь больше всего подходит категория «Креативный сад». Приклеивание свежих ветвей ивы на засохшие рябиновые деревья можно сравнить с созданием арт-объекта.

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