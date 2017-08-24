«Озеленение» по-быстрому: приклеить свежие ветки к мертвым деревьям
В саду Ткачей на петербургской улице Бабушкина появились необычные деревья: засохшие за зиму рябины внезапно позеленели. Природного чуда не произошло: мертвую растительность «оживили» работники коммунальных служб — проводя работы по благоустройству территории, они примотали к засохшим деревьям новые зеленые ветки с помощью клейкой ленты.
Местные жители поясняют, что красивые молодые рябины погибли из-за отсутствия должного ухода. Но недавно Невский район Петербурга стал участником конкурса «Уютный сад — 2017», и именно сад Ткачей должен был стать «зеленой визитной карточкой» района. В рамках конкурса профессиональные судьи оценивают не только цветочное оформление объектов, но и состояние деревьев, кустарников, газонов, садовой мебели; учитываются площадь зеленой территории, состояние дорожек и тропинок.
В этом году объекты номинируются по нескольким категориям: «Сад цветов», «Уютный сад» и «Исторический сад», но, как говорят активисты, саду Ткачей теперь больше всего подходит категория «Креативный сад». Приклеивание свежих ветвей ивы на засохшие рябиновые деревья можно сравнить с созданием арт-объекта.
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