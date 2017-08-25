Что делать, если в ухе поселилась ящерица: видео
Мелкие представители фауны могут заползти в ухо к человеку. Чаще всего медики извлекают тараканов, мух, различных мошек, клопов, жуков, клещей и улиток. Такие инородные тела, помимо чувства заложенности уха и понижения слуха, могут принести инфекцию. Для того, чтобы правильно извлечь незванного гостя, не навредив себе, пострадавшему следует обратиться к оториноларингологу.
В Китае недавно врачи приняли больного с подобным диагнозом, однако в этом случае в ухо человека заползло необычное животное — геккон. В данный инфраотряд чешуйчатых пресмыкающихся подотряда ящериц входит более 1000 видов; самые крупные из них могут достигать 60 см. Ухо китайского пациента облюбовала крохотная ящерица, но и она доставила ему беспокойство. 30-летний житель города Гуанчжоу проснулся, ощущая сильный дискомфорт в ухе; он даже чувствовал, что внутри «что-то извивается». Врач обнаружил в его наружном слуховом проходе живого геккона, но его не удалось подцепить пинцетом: животное активно уворачивалось. Извлечь инородное тело удалось только после того, как медики применили успокоительное средство.
Между тем хвост ящерицы найден не был: скорее всего, она заползла в ухо уже без него. Со своей стороны врач, проделавший необычную операцию, советует людям, столкнувшимся с подобными проблемами, сначала закапать в ухо растительное масло — это ненадолго обездвижит живое инородное тело. После этого нужно незамедлительно отправиться на прием к оториноларингологу.
Посмотрите, как ящерица пьет воду кожей.