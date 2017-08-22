Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео
21 августа в 12:52 мск в отделение МЧС по Ростовской области поступило сообщение о возгорании частного дома в Ростове-на-Дону. Подразделения прибыли на место спустя 6 минут, однако работу по ликвидации пожара усложняли сильный ветер порывами до 15 м/c и плотная застройка.
Пламя стремительно охватывало близлежащие здания. К вечеру огонь удалось потушить на площади 10 000 кв. метров в Кировском и Пролетарском районах, но в городе еще оставались очаги. Тушением пожара занималось более 2000 специалистов с привлечением 231 единицы техники. Поддержку с воздуха оказывало 7 вертолетов и самолет-амфибия Бе-200; было произведено 166 сбросов воды общей массой 915 тонн. О ликвидации открытого горения было объявлено только к 7 утра следующего дня, а о полном прекращении пожара спасатели заявили к 13:21 мск. Таким образом, борьба с огнем заняла более суток.
В результате пожара пострадали 118 жилых домов, в которых проживало 218 семей. 600 человек было эвакуировано, 43 из них размещены во временных пунктах. В медицинские учреждения обратились 58 человек, 9 из которых госпитализированы. В одном из зданий в Чувашском переулке при разборе завалов обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.
Специалисты Управления Роспотребнадзора провели мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на наличие вредных веществ в воздухе. По состоянию на 6:00 превышений предельно допустимых норм не выявлено. В настоящее время продолжаются работы по проливке территории. На экстренном совещании в региональном правительстве начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков заявил, что основная версия возгорания в центре города — занесение постороннего источника зажигания (поджог). По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Указом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова на всей территории Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе на протяжении долгого времени стояла жаркая погода, что уже привело к крупным лесным пожарам.