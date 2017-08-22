  • Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео
    Фото: Yuriy Ch/ВКонтакте
  • Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео
    Фото: Егор Земцов/ВКонтакте
  • Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео
    Фото: Владимир Ленский/ВКонтакте
  • Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео
    Фото: Yuriy Ch/ВКонтакте
  • Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео
    Фото: Yuriy Ch/ВКонтакте
Происшествия

Пожар в Ростове-на-Дону: фото и видео

Днем 21 августа в Ростове-на-Дону загорелся частный дом. Сильный ветер разнес огонь на площадь более 10 000 кв. метров; на тушение пожара ушли целые сутки.
Анастасия Баринова
22 августа 2017 в 15:37
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21 августа в 12:52 мск в отделение МЧС по Ростовской области поступило сообщение о возгорании частного дома в Ростове-на-Дону. Подразделения прибыли на место спустя 6 минут, однако работу по ликвидации пожара усложняли сильный ветер порывами до 15 м/c и плотная застройка.

Пламя стремительно охватывало близлежащие здания. К вечеру огонь удалось потушить на площади 10 000 кв. метров в Кировском и Пролетарском районах, но в городе еще оставались очаги. Тушением пожара занималось более 2000 специалистов с привлечением 231 единицы техники. Поддержку с воздуха оказывало 7 вертолетов и самолет-амфибия Бе-200; было произведено 166 сбросов воды общей массой 915 тонн. О ликвидации открытого горения было объявлено только к 7 утра следующего дня, а о полном прекращении пожара спасатели заявили к 13:21 мск. Таким образом, борьба с огнем заняла более суток.

В результате пожара пострадали 118 жилых домов, в которых проживало 218 семей. 600 человек было эвакуировано, 43 из них размещены во временных пунктах. В медицинские учреждения обратились 58 человек, 9 из которых госпитализированы. В одном из зданий в Чувашском переулке при разборе завалов обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

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