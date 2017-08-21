Гражданку России судят за контрабанду двухкопеечной монеты
42-летняя Татьяна Хужина большую часть своей жизни прожила в Душанбе, а затем переехала в Россию. Ее семья обосновалась в районе Рыбинска, и однажды, разбирая вещи умершей бабушки, женщина нашла двухкопеечную монету, выпущенную в 1823 году. Она хотела ее продать нумизматам, но оказалось, что монета не представляет никакой ценности: в лучшем случае за нее дали бы 200 рублей.
Эксперты называют эту монету «царицей полей»: в России их было выпущено несколько миллионов, и люди до сих пор находят их буквально под ногами. Потому, отказавшись от идеи продажи, Татьяна стала носить монету в кошельке как сувенир. В июне 2017 года женщина решила навестить своих родственников в Таджикистане. На обратной дороге во время предполетного досмотра монету обнаружили сотрудники служб безопасности. Хужина была снята с рейса; в ее отношении был составлен административный протокол.
Местные специалисты оперативно провели экспертизу, объявив монету ценной. По факту сразу же было заведено уголовное дело: гражданке России вменяется нарушение закона по статьям «покушение на преступление» (ст. 32 УК РТ) и «контрабанда» (ст. 289 УК РТ). С помощью друзей женщине удалось нанять адвоката, и тот объяснил, что по закону Таджикистана монеты, выпущенные более 50 лет назад, не подлежат вывозу из страны. За развитием ситуации следит МИД РФ.
В опубликованном ранее сообщении говорилось: «Рассчитываем, что при вынесении приговора суд проявит максимальное снисхождение, учитывая смягчающие обстоятельства, а именно, отсутствие злого умысла и корыстных намерений со стороны Т. Хужиной, а также тот факт, что она впервые совершила правонарушение на территории Республики Таджикистан».
Судебное заседание состоялось 21 августа. Максимальное наказание за данные преступления — тюремное заключение сроком на 10 лет. К счастью, в ходе суда обвинение в контрабанде было снято, и приговор россиянке был вынесен по более мягкой статье: за недекларирование провозимого товара. Хужиной был назначен штраф в 100 расчетных показателей — 5000 сомони, что составляет около 33,5 тысячи рублей по курсу ЦБ РФ, установленному на 22 августа.
Решение суда вступит в силу через 10 дней, после чего Хужина сможет покинуть Таджикистан. Как сообщил ее адвокат Рустам Хакимов, защита удовлетворена приговором и не будет его обжаловать.
Перед посещением любой страны путешественникам необходимо знать местные законы. Так, из Египта и Индии нельзя вывозить кораллы — даже осколки, найденные на пляже, а в Таиланде могут арестовать за кормление рыб.