Покормить медведя и лишиться руки: видео
15 августа в дежурную часть ГУ МВД по Иркутской области поступило сообщение о срочной госпитализации 42-летнего мужчины. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения пытался покормить медведя; он сохранил свою жизнь, но поплатился рукой за безрассудный поступок.
На территории придорожного кафе в клетке содержатся три взрослых медведя. На записи камер видеонаблюдения видно, как oдин из местных жителей, решив покормить животных сгущенкой, перелез через забор и просунул руку в клетку. Медведь схватил человека за руку; на помощь ему бросился бармен, сумевший отогнать хищника с помощью лопаты. Одновременно на место происшествия была вызвана бригада медиков, которая доставила пострадавшего в больницу. Проводя проверку по данному факту, представители МВД отмечают, что медведей, скорее всего, теперь придется усыпить.
Между тем закон запрещает держать диких зверей в кафе и подобных заведениях. По мнению экспертов, владельцам может быть предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, а также в причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Медведи — самые крупные из современных наземных хищных зверей. В среднем их вес достигает 450 кг, у них крепкие и острые зубы и когти. Однако люди нередко забывают об этом; случаи, когда человек проникает в вольер к медведю, время от времени происходят в разных странах.