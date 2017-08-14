Турист на Байкале погиб от удара молнии
Двадцатилетний турист погиб во время отдыха на берегу озера. Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, ЧП произошло на байкальском острове Ольхон. 14 августа около 15:30 в дежурную часть местного отдела поступило сообщение о том, что несколько минут назад в больнице скончался молодой человек, доставленный с территории Сарайского пляжа. Причиной смерти стал удар молнии.
Как установили представители правоохранительных органов, 20-летний житель города Ефремов, приехавший в отпуск на Байкал, во время грозы решил переждать непогоду под деревом, что стало роковой ошибкой: туда сразу же ударила молния. Несмотря на то, что медики прибыли на место происшествия оперативно, спасти жизнь юноши не удалось.
Представители МЧС напоминают правила поведения при грозе. В частности, в это время нельзя находиться на воде и у воды, купаться и ловить рыбу. В первую очередь следует отойти от берега как можно дальше. Если неподалеку находятся постройки — следует выбирать металлические конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой: они послужат молниеотводом. Если нет возможности укрыться в здании, то не стоит прятаться в небольших сараях и под одинокими деревьями. Также нельзя располагаться у стены дома, рядом с которой растет высокое дерево.
Особенно сильно риск удара молнии возрастает в открытом поле. Здесь при отсутствии укрытия нужно лечь на землю; предпочтение следует отдать сухому песчаному грунту, удаленному от водоема. Поможет и «профилактика»: если внимательно следить за изменениями погоды и заметить признаки приближающейся грозы, можно успеть своевременно покинуть опасное место.
Точное число жертв ударов молнии во всем мире ученым подсчитать не удалось. По разным данным, это число варьируется от сотни до нескольких тысяч человек ежегодно. По оценке NOAA, в США молнии уносят до 50 жизней за год. Количество людей, получающих из-за молний травмы, также исчисляется сотнями. Посмотрите, как молния поразила телеведущего в прямом эфире.